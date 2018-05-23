Главный тренер «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера душанбинского «Истиклола», сообщается на сайте столичного клуба.

О своем решении уйти в отставку Мухаммадиев сообщил 22 мая, перед началом вечерней тренировки. Руководство клуба просьбу Мухаммадиева удовлетворило и освободило его от выполнения обязанностей в тренерском штабе.

В сообщении отмечается, что к оставшимся матчам нынешнего футбольного сезона «Истиклол» будет готовить Алишер Тухтаев, который назначен исполняющим обязанности главного тренера шестикратных чемпионов Таджикистана.

Футбольный клуб «Истиклол» на своём официальном сайте поблагодарил Мухсина Мухаммадиева за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на тренерском поприще.

Мухсин Мухаммадиев fc-istiklol.tj

Мухсин Мухаммадиев встал у руля душанбинского клуба в конце 2016 года, выиграв за это время чемпионат Таджикистана-2017, Суперкубок страны-2018, дважды Кубок Федерации футбола Таджикистана (2017 и 2018) и вывел «Истиклол» в финал Кубка АФК-2017.

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