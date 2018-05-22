Жителей Таджикистана в ближайшие 4 дня после продолжительных дождливых дней ждет переменная облачность без осадков. Однако с 28 мая в стране снова ожидаются дожди.

«Завтра в республике будет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, а с 24 по 28 мая будет переменная облачность, без осадков», - сообщили «АП» Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана.

Однако, по словам источника, после 28 мая снова будут дожди.

«До какого времени будет продолжаться дождливая погода, пока мы сообщить не можем, ближе к этой дате уже будет ясно, что нам ожидать после 28 мая», - отметил источник.

Завтра, 23 мая, в Душанбе будет переменная облачность, кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

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