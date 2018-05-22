Внутренние потребности социально-экономических отраслей Таджикистана в угле на 2018 год оцениваются в 2 миллиона тонн. Между тем, добыча угля в стране за первые четыре месяца произведена на 268 тысяч тонн.

«Предварительные потребности промышленных предприятий в угле в 2018 году составляют 920 тысяч тонн, бюджетных организаций – 57,2 тысяч тонн, ТЭЦ «Душанбе-2» и котельных (подразумеваются котлы ДТЭЦ-1, прим. - «АП») – 1245 тысяч тонн», - сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

В Минпроме отмечают, что указанный объем включает остатки от отопительного сезона 2017-2018, находящиеся в хранилищах ТЭЦ.

В сообщении говорится, что график поставок угля для теплоэлектроцентралей на предстоящий отопительный сезон в дополнительном объеме 1,1 миллион тонн составлен и в настоящее время реализуется.

Между тем, согласно предварительным данным Минпрома, до 1 мая этого года в республике добыто 268 тысяч тонн угля, что на 28 тысяч тонн больше объема аналогичного периода 2017 года.

Однако, подчеркивается в сообщении, за этот период работали только 5 из 18 угледобывающих предприятий в связи с сезонной деятельностью не функционировавших предприятий.

За последние годы в Таджикистане производится рекордный объем угля: 870 тыс. тонн в 2014 году, свыше 1 млн. тонн в 2015 году, 1,4 млн. тонн в 2016 году и более 1,7 млн. тонн – в 2017-м. До этого в стране добывалось всего 17 тыс. тонн данного топлива. До обретения же Таджикистаном независимости добыча угля в республике доходила всего до 309 тыс. тонн.

В начале этого года сообщалось, что в республике планируют наращивать добычу угля шахтным способом разработки месторождений. До настоящего времени горняки добывали уголь в основном открытым способом на разрезах.

По данным Минпрома, в настоящее время в республике более 200 предприятий используют в качестве топлива уголь.

Таджикистан располагает свыше 4,3 млрд. тонн потенциальных угольных ресурсов, из которых 320,3 млн. тонн составляют промышленные запасы углей, обладающих высокой калорийностью.

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