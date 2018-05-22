В Международный день защиты детей в парке культуры и отдыха «Наврузгох» города Худжанда, где пройдут главные праздничные мероприятия, детям будут организованы бесплатное мороженное и прохладительные напитки, а также услуги аттракционов. На этот день также намечена сдача в эксплуатацию обновленного после реконструкции общегородского пляжа.

«Вопросы подготовки к празднованию Дня молодежи и Международного дня защиты детей были обсуждены на расширенном рабочем совещании главы города Худжанда Маъруфа Мухаммадзода», - сообщил «АП» руководитель пресс-службы председателя города Маъмурхон Юсуфов.

Руководству управления по благоустройству поручено вместе с владельцем парка «Наврузгох» предпринять меры по благоустройству и подготовки этой местности к празднику, а ответственным лицам даны конкретные поручения по организации новых аттракционов, благоустройству плавательного бассейна для детей, пляжа, реконструкции освещения, организации «Зоопарка», проведению праздничных концертных программ.

Маъруф Мухаммадзода также поручил в День защиты детей организовать для детей бесплатные мороженое, прохладительные напитки и аттракционы.

На совещании также отметили, что 1 июня будет сдан в эксплуатацию после реконструкции общегородской пляж на правом берегу Сирдарьи. Ответственным лицам поручено в кратчайшие сроки завершит оставшиеся реконструкционные работы – оснащение пляжа с учетом его безопасности, освещения, установку душевых кабин и раздевалок, настольного тенниса и другой инфраструктуры.

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