Кроме служб такси и «бомбил» в Душанбе есть и трехсомоновые такси, с которыми городские власти тщетно воюют уже несколько лет

Все мы пользуемся такси, кто-то чаще, кто-то реже. «АП» решила узнать, какие компании такси предлагают свои услуги в столице и по каким ценам. Теперь об этом будете знать и вы.

«Бомбилы» были, есть и будут, но население стало больше пользоваться услугами компаний такси. Их главное преимущество – безопасность и быстрота. Нужно всего лишь позвонить в кол-центр, и нет надобности голосовать на улице.

Мы пошли по легкому, но самому верному пути - не разговаривая с руководителями компаний, прочувствовать на себе весь сервис служб столичного такси.

В столице наряду с мелкими работают шесть основных компаний. Их цены практически одинаковые, и предметом конкуренции является качество услуг и предлагаемый комфорт, который зависит отчасти от типа и класса автомобилей и водителя.

Белые с желтой символикой

По примерным подсчетам специалистов, в Душанбе в пяти крупных компаниях официально работает около 1600 такси. Наряду с легальными таксует почти столько же «нелегалов».

По мнению специалистов отрасли, автомобили-такси делятся на две категории: автомобили самих таксомоторных компаний и частные перевозчики, которые работают в сфере перевозок на частных автомобилях зарегистрированные как индивидуальные предприниматели по договору с таксомоторными компаниями.

Практически все компании имеют свои сайты и мобильные приложения.

Специалисты считают минусом «договорников» качество оказания услуг, ответственность за безопасность пассажира и техническую исправность транспортных средств.

В некоторых компаниях водитель может скрыть свои доходы, например «уйдя в тень» от информационного сервиса, но внедрение новых IT-инструментов со временем решит эту проблему.

По мнению специалистов, использование мобильных приложений пока незначительно по сравнению с традиционным вызовом такси. Отчасти это связано с тем, что население пока не привыкло использовать этот вид услуг, да и качество мобильного интернета не всегда идеальное, чтобы поддерживать навигацию, ну и, кроме этого, мобильные приложения поддерживаются смартфонами, которые есть тоже далеко не у всех. По этой причине водитель попросту не сможет найти своего пассажира.

Такси в Душанбе больше работает как с диспетчерской телефонией, так и с налаженным онлайн-сервисом с навигационными возможностями. Они имеют свои странички в «Фейсбуке», где можно оставлять отзывы и комментарии.

ТОП-6

Для всех столичных такси есть требование, чтобы автомобиль был не старше 2008 года, был белого цвета и имел желтую символику. Цены компаний на услуги не сильно разнятся. Наряду с этим компании-лидеры имеют своих корпоративных клиентов, где возможна оплата по безналичному расчету, говорит представитель одной из сетей такси-сервиса.

При помощи водителей и их клиентов в свой список мы включили основных лидеров службы такси в Душанбе. Приводим средние цены на их услуги без детализации тарифов.

В минимальную стоимость заказа такси некоторых служб включена стоимость проезда за первые 3 км пути. Во всех компаниях ожидание в течение первых 5 минут бесплатно.

Rakhsh Taxi: посадка + первые 3 км – 10 сомони, проезд 1 км по Душанбе - 2,5 сомони, за город – 4 сомони. Ожидание в течение каждой минуты сверх первых пяти минут - 0,6 сомони.

Автомобили в основном Daewoo Lacetti, Toyota Camry, Toyota Corolla, Ravon. 10% (автомобили Ravon) принадлежат компании, остальные машины - частные. Численность автопарка компании - около 1 тысячи автомобилей. Имеется свой сайт, услуга онлайн-заказ такси. Кол-центр – 3333 (второй номер - 44 600 08 15). На рынке с конца 2016 года.

Saboh Taxi: посадка + первые 3 км – 10 сомони, проезд 1 км - 2,3 сомони. Автомобили в основном Lacetti и Nexia. Автопарк – около 100 автомобилей, принадлежащих частникам. Возможен онлайн-заказ. Кол-центр – 4444. На рынке с начала 2018 года.

Global Express: посадка + первые 3 км – 10 сомони, проезд 1 км – 2,3-2,5 сомони. Ожидание в течение каждой минуты сверх первых пяти минут - 0,5 сомони. Автомобили - Toyota Camry и Toyota Corolla (2008–2012 годов выпуска). Автопарк – около 200 частных автомобилей. Возможен онлайн-заказ. Кол-центр – 0550 (второй номер - 48 703 0505). На рынке с начала 2016 года.

Olu4a Taxi: посадка + первые 3 км – 10 сомони, проезд 1 км – 2,5 сомони. Ожидание в течение каждой минуты сверх первых пяти минут - 0,4 сомони. Автомобили - Hyundai Accent. Автопарк –156 частных автомобилей (50 автомобилей – 2017 года выпуска и 56 – 2018 года выпуска). Имеется свой сайт, услуга онлайн-заказ такси. Кол-центр – 7000. На рынке с октября 2017 года.

Asian Express: посадка – 2,5 сомони, проезд за 1 км - 2,5 сомони (минимальная цена поездки). Ожидание в течение каждой минуты сверх первых пяти минут - 0,4 сомони. Автомобили – в основном Toyota Camry, KIA Optima и JAC S3. Численность автопарка компании - около 150 автомобилей. Это самый дешевый душанбинский сервис такси на короткие расстояния. Имеется свой сайт, услуга онлайн-заказ такси. Кол-центр – 1616. На рынке с октября 2017 года.

Modern Taxi: посадка – 5-10 сомони, проезд 1 км – от 1,8 до 4 сомони. Ожидание в течение каждой минуты сверх первых пяти минут - 0,25-0,6 сомони. Автомобили - в основном Nexia, Opel и KIA. Автопарк – около 200 частных автомобилей. Возможен онлайн-заказ. Кол-центр – 1212 (другие номера: 888800202 и 48 888 0202). На рынке с начала 2016 года.

Быть таксистом выгоднее, чем работать на общественном транспорте

Опрошенные водители такси признают, что вне зависимости от того, принадлежит ли автотранспорт таксомоторному парку или является личным авто самого водителя, они зарабатывают больше, чем водители общественного транспорта, в частности маршруток.

- Да и нервов мы тратим меньше, чем те же водители маршруток, - говорит один из водителей.

Почти во всех компаниях с водителей высчитывается 10% комиссии за каждую поездку. Но у компании Olu4a, например, есть еще одно условие: кредитное приобретение автомобиля компании. Водителю при взносе от $1 тыс. до $3 тыс. в течение 3 лет дается возможность погасить кредит на приобретение Hyundai Accent. Водитель, на этом автомобиле предоставляя услуги такси, уплачивает и 10%-ю комиссию и получает возможность оплатить приобретение нового автомобиля.

Во всех службах водители за свой счет оплачивают заправку и техобслуживание автомобилей.

- В компании Rakhsh-taxi, например, где 10% автопарка компании составляют узбекские автомобили Ravon, водители Ravon отдают половину своей выручки компании, а вот водители на своих автомобилях отдают 10%-ю комиссию, - говорит сотрудник этой компании.

«Яндекс.Такси» и Uber - пока рано?

В онлайн-поле «рулят» известные службы «Яндекс.Такси» и Uber. Эти сервисы заработали не так давно в столицах соседних Кыргызстана и Узбекистана, не первый год работают они в крупных городах Казахстана.

А почему их нет в Таджикистане?

Специалист столичной компании говорит, что «Яндекс.Такси» и Uber - это всего лишь компании-посредники, которые при помощи онлайн-сервисов «сватают» клиенту автомобиль той или иной компании такси и имеют с этого определенный доход, но их доля на рынке по сравнению с сервисами, работающими самостоятельно, мизерна.

- У тех же «Яндекс.Такси» и Uber свои критерии маркетинга, требования к автомобилям, навигации, водителям, качеству сервиса, который контролируется не только онлайн и «контрольными» пассажирами. В систему такси постоянно приходят новые технологии и идеи, перенимаемые из опыта других стран. Если компании будут больше уделять внимания качеству услуг и одновременно у населения будет доступно-скоростной интернет, то со временем мы придем к онлайн-сервисам, - подчеркивает специалист.

Оборотная сторона «шашечек»

Если цены на услуги такси в Душанбе мало отличаются друг от друга, то спорными, кроме типа и марки автомобилей, являются качество и предпочтения, как водителей, так и пассажиров.

Так, в последние годы многие пассажиры стали требовательными к выбору «кареты». Самыми востребованными для клиентов являются различные модели Toyota и Hyundai.

Опрошенным нами пассажирам не нравится: грязные салоны, некомфортные автомашины, разговорчивые и любопытные таксисты.

Таксисты, в свою очередь, недовольны: нетрезвыми пассажирами, пренебрежительным отношением к таксистам, требованиями нарушить ПДД, криками и прочим неадекватным поведением.

…Сфера услуг такси постоянно развивается, совершенствуется, и выбор компании и опций такси-сервиса - это личное дело каждого. А мы надеемся, что смогли вам в этом хоть как-то помочь.

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