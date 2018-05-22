Военнослужащий контрактной службы 201 военной базы младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев. Аллея будет расположена на территории 201 Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы.

На изготовление бюстов у художника-скульптора ушло более полугода. Цементные портреты, покрытые бронзой, создавались автором по фотографиям, воспоминаниям однополчан героев-гатчинцев и историческим справкам.

«Главное в такой работе - баланс документальной достоверности и человеческой глубины», - считает мастер-скульптор.

Бюсты героев уже готовы и будут установлены накануне чествования 75 годовщины 201 РВБ. Сейчас ведутся работы по монтажу постаментов, завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории. Аллея будет вымощена тротуарной плиткой с бордюром.

Аллея героев составит единый историко-архитектурный ансамбль с вечным огнем и музеем истории военной техники под открытым небом.

«В музее техники представлены боевые машины, есть, к примеру, БМП, прошедший весь Афганистан. Справедливо, если рядом с этой героической техникой дивизии встали в ряд наши Герои Советского Союза и Российской Федерации», - говорит заместитель командира по работе с личным составом полковник Бровко Евгений Анатольевич.

Открытие Аллеи состоится 1 июня, в день 75-летия со дня образования 201 Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы.

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