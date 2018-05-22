Муфтий Таджикистана издал фетву, согласно которой строителям Рогуна рекомендовано не соблюдать пост в месяц Рамазан. А все потому, что строителям необходимо выполнить поставленные цели – подготовить первый агрегат гидроузла к сдаче в эксплуатацию в ноябре 2018 года.

Ранее президент Таджикистана на встрече с представителями общественности страны в связи с наступлением священного месяца Рамазан, которая состоялась 12 мая, заявил, что дехкане и строители Рогунской ГЭС могут не держать пост – рузу.

В своем выступлении президентЭмомали Рахмон подчеркнул, что пост в Рамазан не означает отказ от работы и "уединение в углу комнаты".

«Ведь пост в Рамазан – это, прежде всего, духовное обогащение и очищение. Если просто держать пост и не думать о завтрашнем дне, то это не является качеством истинного мусульманина», - отметил тогда таджикский лидер.

По его словам, «если сейчас, во время посевной, дехкане не выйдут на поля, не будут работать, то не будет урожая».

«Кто-нибудь задумывался, что он сможет заготовить на зиму? Если в этом месяце, который приходится на сезон посева и сбора сельскохозяйственной продукции, мы не будем работать, то время уйдет, мы потеряем урожай и, естественно, зимой семьи столкнутся с трудностями и проблемами. Если крестьянин не занимается посевом, дети зимой останутся голодными», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он также напомнил, что в ноябре этого года должен быть сдан в эксплуатацию первый агрегат Рогунского гидроузла, «который строится с мозолями на руках и усилиями сыновей таджикского народа».

«Никто не верил, что таджики сами смогут построить Рогунскую ГЭС. И поэтому строители могут не соблюдать пост в месяц Рамазан, чтобы строительство не затянулось на год», - заявил Эмомали Рахмон.

Сразу после этого выступления президента на стройплощадку Рогуна поехал глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода, который встретился с рабочими на станции, и убедился, что строители гидростанции работают в очень сложных условиях в жару, и держать пост при таком положении очень сложно.

После этой поездки, как стало известно «АП» в Исламском центре, муфтий Таджикистана издал фетву, согласно которой строители Рогуна могут не соблюдать пост в месяц Рамазан, но могут это сделать позже, в наиболее подходящее время.

Вся Рогунская ГЭС в цифрах и фактах в нашей инфографике.

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