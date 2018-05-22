В 2017 году из России было выдворено 181 тысяча граждан Таджикистана. В основном это те, кто нарушил правила пребывания на территории России. Migrant.news.tj рассмотрел главные причины запрета на въезд и объяснил, какие существуют пути снятия запрета.
Главное помните, что так называемая система ФМС России, которая уже сейчас перешла в ведение МВД России, автоматически ставит запрет тем иностранным гражданам, которые два и более раза были привлечены к административному правонарушению. Это может быть нарушение правил дорожного движения, переход на неположенном месте, если вы пешеход, попытка «зайцем» на метро или в поезде и любое другое нарушение, которое повлекло за собой оформления на ваше имя административного правонарушения.
При этом так же помните, что приехав в Россию на заработки вы обязаны получить патент, а после получения патента заключить контракт с работодателем. Если вы не успеете получить патент в 30-днейвный срок после пребывания, то за это вас ждет штраф в 15 тыс. рублей, а это означается что вы допустили уже одно административное правонарушение и еще одно такое нарушение и вам система может закрыть въезд в Россию от 3 до 5 лет.
Так же если вы после того как получили запет на въезд и не покинули территорию России, то риск получения запрета на 10 лет увеличивается.
Еще один важный момент, если вам закрывают въезд пока вы находитесь в России, то вам должно прийти уведомление об этом на адрес вашей регистрации. В связи с чем важно проживать по адресу вашего миграционного учета (регистрации), чтобы не пропустить это уведомление.
Кто ставит запрет на въезд?
Полный перечень ведомств, которые могут запретить въезд на территорию России иностранным гражданам:
- МВД России
- Главное управление по вопросам миграции МВД России.
- ФСБ России
- Минобороны России
- Росфинмониторинг
- Служба внешней разведки России
- Минюст России
- МИД России
- Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
- Роспотребнадзор
- Федеральное медико-биологическое агентство России.
Решения о запрете въезда принимаются на основании порядка, изложенного в ведомственных регламентах
Чтобы узнать кто, когда и почему наложил на вас запрет на въезд вам необходимо письменно обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Если у вас запрет на въезд и вы за пределами России узнали об этом, то вам нужно найти доверенное лицо, которое вам поможет в этом деле.
Почему закрыли въезд?
В России принят Федеральный закон №144 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где описываются нарушения при которых иностранный гражданин мог получить запрет на въезд в Россию.
При этом наиболее распространенные причины запрета на въезд с первого взгляда совсем не выглядят как серьезные правонарушения, однако отметка о запрете на въезд может быть поставлена, в следующих случаях:
- Если иностранец нарушил установленные законом сроки пребывания в РФ и своевременно не покинул пределы страны, задержавшись на территории России на период от 1 до 90 дней, то ему грозит постановка запрета на въезд на 3 года, задержится на период до 180 дней – запретят въезжать 5 лет, до 270 дней – десять лет соответственно. В качестве основания запрета въезда на территорию РФ в данном случае будет нарушение порядка пребывания в стране.
- Если иностранный гражданин просрочил внесение платежа за патент или оплатил налог по неверным реквизитам, то патент будет автоматически аннулирован, а значит иностранец потеряет право работать и находится на территории России более 90 дней, и с первого дня приостановки действия патента нахождение в стране будет считаться нелегальным. Пребывание на территории России по уже недействительному патенту является одной из самых распространенных причин запрета въезда в РФ.
- Если иностранный гражданин неоднократно (2 и более раз) привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкие правонарушения, такие как несвоевременное оформление временной регистрации, курение или распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение ПДД, безбилетный проезд в метро или поезде и пр.
- Если иностранный гражданин предоставил ложную информацию о себе или о целях своей поездки в РФ, то в базу ФМС будет внесена отметка о запрете на въезд.
- Также иностранного гражданина развернут на границе в случае, если при пересечении нарушаются таможенные или санитарные правила и въезд на территорию РФ будет запрещен до момента устранения всех правонарушений.
При этом отметка о запрете на въезд однозначно будет поставлена, в следующих случаях:
- Если во время прошлого пребывания в РФ в отношении иностранца была прекращена процедура реадмиссии – на этом основании запрет на въезд будет установлен на 3 года.
- Если у иностранного гражданина имеется судимость за предумышленное преступление, вне зависимости от того, где оно было совершено, в России или за ее пределами.
- Если иностранец предоставил не полный пакет документов для выдачи визы или отсутствует достаточная сумма денег для проживания в стране.
- Если иностранный гражданин использовал фальшивые документы, и было принято решение о нежелательности его въезда в РФ. Например, была попытка въехать в РФ по подложному паспорту после выдворения.
- Если иностранец не платил штрафы, налоги, а также уклонялся от оплаты расходов на его депортацию во время предыдущего пребывания в России.
- Если иностранный гражданин находился на территории РФ более 90 дней в каждом полугодии, то на этом основании запрет на въезд в Россию поставят на 3 года.
- Если в отношении иностранного гражданина было принято решение о депортации, выдворении или передаче иностранному государству на основании договора о реадмиссии, то запрет на въезд в РФ будет действовать 5 лет. Если подобное решение выносилось неоднократно, то на этом основании запрет въезда в Россию будет на 10 лет.
Как снять запрет на въезд в Россию?
Прежде чем начать процесс снятия запрета убедитесь, что у вас есть веские снования для этого. Эти причины помогут вам в этом деле.
Наиболее распространенные основания отмены запрета на въезд в РФ, благодаря которым иностранный гражданин может вернуть себе право въезжать на территорию России:
- У вас есть близкие родственники в РФ, которые являются гражданами РФ. К данной категории лиц относятся супруги, родители и законные дети. Также снять запрет на въезд через суд можно и в случае, если братья, сестры, бабушки, дедушки также являются гражданами РФ, однако для этого нужно будет доказать факт совместного проживания, иждивения и пр. Также амнистию на запрет на въезд можно попробовать получить даже если у близкого родственника нет гражданства РФ, но есть вид на жительство.
- Снять запрет на въезд возможно в случае, если иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность по трудовому патенту или разрешению на работу. Запрет на въезд аннулируется, если нарушения были в период действия патента при том, что была вовремя сделана перерегистрация патента и внесены все платежи по нему.
- Также отмена запрета на въезд в Россию может быть, если у иностранца есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.
- Основанием отмены запрета на въезд в РФ также признается необходимость в экстренном лечении. Нужно доказать, что вы проходите лечение в России и в какой клинике.
- Обучение в российском учебном заведении, которое имеет государственную аккредитацию также считается основанием для отмены запрета въезда.
- Все основания снятия запрета на въезд в РФ должны быть документально подтверждены в обязательном порядке. ГУВМ МВД России и судебные инстанции рассматривают исключительно готовые пакеты документов, поэтому обязательно нужно перевести на русский язык все документы, которые были выданы в странах за пределами РФ, при этом перевод должен делать российский переводчик и его должен заверить нотариус.
Обжалование запрета: пошаговая инструкция
Рассмотрим вариант самостоятельного оспаривания запрета на въезд в РФ, его необходимо осуществлять в следующем порядке:
Первым делом необходимо сделать официальный запрос в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой разъяснить точную причину запрета на въезд и период его действия. Запрос иностранный гражданин может подавать лично или через доверенное лицо. Чтобы ускорить процесс, иностранец также может подать заявку через сайт МВД России с просьбой указания причин отказа на въезд со ссылками на законодательную норму.
Для того, чтобы подать заявление через сайт МВД России надо в онлайн-сервисах сайта выбрать категорию Приём обращений граждан и организаций и здесь уже найти вкладку Главное управление по вопросам миграции и кликнуть на нее, далее действовать по описанной там инструкции.
После получения разъяснений, необходимо посмотреть, имеются ли у вас основания для снятия запрета на въезд. Если да, необходимо подготовить документальные подтверждения с переводами и заверениями нотариуса.
Если оснований недостаточно, нужно будет действовать по ситуации в соответствии с изложенными в МВД России причинами.
а) Если в отношении иностранного гражданина были совершены неправомерные действия со стороны сотрудников какого-либо отделения ГУВМ МВД России, необходимо подать жалобу на имя руководителя вышестоящей инстанции.
б) Также необходимо написать заявление об отмене запрета на въезд в РФ в территориальный орган МВД России и приложить подтверждающую документацию.
в) Дождаться ответа от МВД. В случае если он не помог, направить заявление об отмене запрета на въезд в РФ в суд. Обращаться в суд имеет смысл только в том случае, когда у вас есть веские основания или доказательства неправомерных действий со стороны сотрудников миграционной службы.
В некоторых случаях отменить запрет на въезд в Россию иностранному гражданину может и МВД. Например, если была допущена ошибка со стороны сотрудника МВД или причиной запрета на въезд стала недостоверная информация, или если ранее не были учтены основания для снятия запрета, такие как родственники – граждане России, прохождение лечения или обучение в государственном учреждении.
Однако наличие оснований для снятия запрета не гарантирует амнистию на запрет на въезд в Российскую Федерацию. Чаще всего обжалование запрета на въезд в РФ происходит в судебном порядке и на окончательное решение влияют многие факторы, в том числе жизненная ситуация иностранного гражданина, его родственные связи, ситуация в родной стране и прочие факторы.
Сколько рассматривают дело по запрету на въезд в РФ?
Обычно дело рассматривается не менее одного месяца, включая время, необходимое МВД РФ на рассмотрение заявления о снятии запрета въезда в РФ.
Регламент МВД России предполагает, что срок рассмотрения отмены запрета с получением всех необходимых документов не может быть меньше 30 дней, поэтому будьте бдительны, если вам предлагают сделать это за 3 дня, это могут быть мошенники.
Как узнать о закрытии въезда?
Сегодня каждого кто бронирует авиабилет в авиакассах Таджикистана проверяют на наличие запрета на въезд через существующую онлайн систему МВД России, оставшуюся в наследство от бывшего ФМС. Это может сделать каждый зайдя на сайт МВД и заполнив пустые поля сервиса своими данными.
Если ответ отрицательный и система показала, что вам въезд не закрыт все равно это не гарантия достоверности информации, так как в этой системе можно узнать только о запрете, который ставится по линии МВД России.
Как мы указали выше, запрет на въезд могут ставить и другие органы. Поэтому не редки случаи, когда гражданин Таджикистана прилетев в Россию в аэропорту узнает о запрете, хотя до этого проверил себя на сайте МВД России. В таком случае он должен вернуться обратно на родину и попытаться узнать кто и почему ему поставил запрет на въезд и попробовать этот запрет отменить.
Распространенная ошибка запретников
Самая распространенная ошибка, когда человек узнает о запрете это намерение во что бы то ни стало попасть в Россию. Среди граждан Таджикистана не мало тех, кто, изменив паспортные данные пытаются попасть в Россию, однако вы должны помнить, что если вы попали под запрет на въезд и изменили фамилию, имя или другие данные в паспорте и вас поймали, то вам грозит уголовное наказание за незаконное пересечение госграницы России. И здесь наказание может быть от нескольких месяцев в колонии поселения до нескольких лет в колонии строгого режима.
Конечно, многие вынуждены так делать так как заработки в России — это единственный доход для большинства семей в Таджикистане, скажете вы. Однако это не оправданный риск, который приведет к неминуемому наказанию, прежде чем это сделать подумайте, не рискуйте и не приносите в жертву свою свободу.
Расскажите нам в комментариях есть или может был у вас запрет на въезд. Смогли ли вы его отменить или же дождались срока его окончания?
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