В 2017 году из России было выдворено 181 тысяча граждан Таджикистана. В основном это те, кто нарушил правила пребывания на территории России. Migrant.news.tj рассмотрел главные причины запрета на въезд и объяснил, какие существуют пути снятия запрета.

Главное помните, что так называемая система ФМС России, которая уже сейчас перешла в ведение МВД России, автоматически ставит запрет тем иностранным гражданам, которые два и более раза были привлечены к административному правонарушению. Это может быть нарушение правил дорожного движения, переход на неположенном месте, если вы пешеход, попытка «зайцем» на метро или в поезде и любое другое нарушение, которое повлекло за собой оформления на ваше имя административного правонарушения.

При этом так же помните, что приехав в Россию на заработки вы обязаны получить патент, а после получения патента заключить контракт с работодателем. Если вы не успеете получить патент в 30-днейвный срок после пребывания, то за это вас ждет штраф в 15 тыс. рублей, а это означается что вы допустили уже одно административное правонарушение и еще одно такое нарушение и вам система может закрыть въезд в Россию от 3 до 5 лет.

Так же если вы после того как получили запет на въезд и не покинули территорию России, то риск получения запрета на 10 лет увеличивается.

Еще один важный момент, если вам закрывают въезд пока вы находитесь в России, то вам должно прийти уведомление об этом на адрес вашей регистрации. В связи с чем важно проживать по адресу вашего миграционного учета (регистрации), чтобы не пропустить это уведомление.

Кто ставит запрет на въезд?

Полный перечень ведомств, которые могут запретить въезд на территорию России иностранным гражданам:

МВД России

Главное управление по вопросам миграции МВД России.

ФСБ России

Минобороны России

Росфинмониторинг

Служба внешней разведки России

Минюст России

МИД России

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков

Роспотребнадзор

Федеральное медико-биологическое агентство России.

Решения о запрете въезда принимаются на основании порядка, изложенного в ведомственных регламентах