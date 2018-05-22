ЧП произошло в районе Балхи Хатлонской области. Несовершеннолетний житель района в ходе словесной перепалки с ровесником нанес ему ножевые ранения.

Зачинщик поножовщины задержан сотрудниками милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека, сообщает МВД на своем сайте.

В сообщении министерства внутренних дел отмечается, что в милицию обратилась мать раненого подростка. Женщина заявила, что 17-летний местный житель в ходе ссоры нанес ножевое ранение ее 17-летнему сыну, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.

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