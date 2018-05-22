Заместитель председателя постояннодействующего комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Алекен Еминбахэ прибудет завтра, 23 мая, с трехдневным официальным визитом в Таджикистан.

Ожидаются встречи высокого гостя с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и спикером нижней палаты парламента республики Шукурджоном Зухуровым, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Мухаммадато Султонов.

В ходе своего визита китайская делегация под руководством Алехен Еминбаха планирует посетить Национальный музей Таджикистана, «Кохи Навруз», другие достопримечательности Душанбе и побывать на ТЭЦ «Душанбе-2».

Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти (парламент) Китая. В состав ВСНП входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил. Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет.

Член ЦК КПК 19-го созыва, заместитель председателя ПК ВСНП 13-го созыва 65-летний Алекен Еминбахэ является уйгуром по национальности.

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