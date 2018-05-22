Говорят, русская женщина коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. А вот таджичка, как показывает своим примером Зухро Имомова, может и целого льва приструнить.

О ее бесстрашии знают в Таджикистане все. Сотруднице столичного зоопарка в шутку даже дали имя – шери нар (лев-самец). О ней не раз писали статьи и показывали по различным местным телеканалам сюжеты. Но наши соседи – жители Узбекистана – вряд ли слышали что-либо о смелой Зухре Имомовой, которая, между прочим, считается в Центральной Азии единственной укротительницей.

Именно поэтому мы решили в рамках проекта «Салом, соседи!» сделать о ней небольшую видео-историю, чтобы по ту сторону границы тоже знали, какой смелой может быть простая таджичка.

Мы уверены, что обычные человеческие истории - не только из больших городов, но и из маленьких, и вовсе не из городов, - самый большой дефицит на нынешнем медийном рынке. Поэтому в рамках проекта «Салом, соседи!», который создан для сближения таджиков и узбеков, мы постараемся восполнить этот пробел.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!», в которых мы рассказываем о Таджикистане и Узбекистане, вы можете посмотреть здесь.

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