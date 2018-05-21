В первом квартале этого года доходы частных операторов составили 587,8 миллионов сомони, что на 1,6% больше показателя соответствующего периода прошло года, сообщает в своем отчете Служба связи при правительстве РТ. В аналогичном периоде прошлого года доходы частных операторов составили около 578 миллионов сомони.

Отметим, что доходы частных операторов в Таджикистане снижались в течение 2014-2016 годов. Так, по данным статагентства республики, в 2015 году они снизились до 2 миллиарда 540,6 миллиона сомони с 2 миллиарда 560 миллионов сомони в 2014 году. Годом позже доходы частных операторов упали еще на 450 миллионов сомони – до 2 миллиарда 90 миллионов сомони.

В прошлом году доходы частных операторов по сравнению с 2016 годом выросли на 433 миллионов сомони и составили 2 миллиарда 523 миллионов сомони.

Между тем, общий доход частных и государственных операторов связи в первом квартале этого года составил свыше 656 миллионов сомони, что на 7,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Количество пользователей Интернета на начало апреля этого года в республике составило 2,5 миллиона. Пользователи мобильной связи составили 6,2 миллиона, из них 4,1 миллион активных абонентов.

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