Президент сегодня провел рабочее совещание с премьер-министром республики, членами правительства и руководителями ряда государственных структур.

В ходе совещания был обсужден ход реализации законов и постановлений, поручений и предложений президента и правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента РТ

Также обсуждены вопросы подготовки к 30-летию государственной независимости РТ, вопросы, касающиеся итогов встречи главы государства с представителями общественности страны, а также «о совершении благих дел в священный месяц Рамазан», отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Пресс-служба президента РТ

В сообщении отмечается, что Эмомали Рахмон поручил правительству и руководителям исполнительных органов государственной власти городов и районов принять меры по решению социальных вопросов – созданию современных учебных учреждений, объектов бытового обслуживания, обеспечению качественной питьевой водой населения и ремонту местных дорог.

Пресс-служба президента РТ

«Все принимаемые правительством Таджикистана меры направлены на обеспечение достойной жизни народа, поэтому президент страны поручил представить правительству отчёты о своевременной их реализации», - подчеркивает пресс-служба главы государства.

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