Уроженец Казахстана, живущий теперь в Москве, снял историю о кыргызской девушке-гастарбайтере Айнур (Айке), которая работает в российской столице. Фильм "Айка" – это продукт пяти стран, в том числе и Казахстана. Режиссёр родом из Шымкента, его главная актриса – казашка Самал Еслямова (её первая работа – "Тюльпан"). Также в одном из эпизодов принимал участие казахстанский актёр (тоже снимавшийся в "Тюльпане") Асхат Кучинчиреков.



Партнёр "Открытой Азии онлайн" - Informburo.kz - собрал всю информацию о венценосной ленте и о том, как проходили съёмки.

О ЧЁМ "АЙКА"?

Картину "Айка" можно в каком-то смысле считать продолжением "Тюльпана" – будто бы героям надоело жить в степи, пусть даже такой прекрасной и первозданной, и захотелось переехать в самую гущу цивилизации, в Москву.



Фильм начинается с московского роддома – молодой роженице, кыргызке, приносят ребёнка на кормление. Как только медсестра выходит, девушка оставляет новорождённого одного в палате, а сама бежит в туалет, через окно которого сбегает. В Москве тем временем небывалый снегопад – город стоит, все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Айка идёт через весь город пешком "домой" – в тёмный, сырой и пахнущий подвал, где живут нелегалы, каждый за своей шторкой. Телефон девушки постоянно звонит – её разыскивают кредиторы. Пытаясь открыть свою точку по ремонту одежды, она взяла в долг на швейную машинку, но в итоге прогорела.

с сайта theopenasia.net

Попытки заработать ничего не дают – Айке не платят ни за ощипку кур, ни за уборку снега, ни за мойку посуды, ни за любую другую грязную работу. Мир, где даже к домашним животным порой относятся лучше, чем к нелегалам с просроченной регистрацией, очень к ней суров. Весь фильм героиня, лихорадящая и истекающая кровью (она страдает от послеродового осложнения), отчаянно пытается выжить, пока ей не приходит в голову мысль – продать ребенка и расплатиться с кредиторами.

КАК СНИМАЛСЯ ФИЛЬМ?

Идея фильма "Айка" пришла к Сергею после того, как режиссёр наткнулся на газетную заметку о том, что в Москве было брошено 248 детей, рожденных нелегальными мигрантками из Средней Азии.



"Я русский, но рождённый в Казахстане. Я знаю, как там женщины трепетно относятся к детям, меня очень заинтересовало – что толкнуло этих девушек так поступить? Какие жизненные условия у них сложились, что им в итоге проще бросить ребенка? Что вообще заставляет людей переступать базовые человеческие законы? Чем глубже входил в эту ситуацию, тем больше понимал, как мало знаю об этой жизни, и как много хочу о ней рассказать", – поделился Дворцевой.

У фильма "Айка" непростая судьба: он снимался несколько лет – шесть, а то и больше, практически 80 процентов материала, вошедшего в кино, переснимали. Причин тому как минимум две.



Во-первых, необычный режиссёрский стиль Сергея Дворцевого.



"Дело в том, что я со своей командой работаю по принципу творческой лаборатории. Представьте, что в ней растёт большое дерево под названием "фильм", мы помогаем ему расти, заботимся о нём, как можем, но куда оно вырастет, мы не знаем. Я и сам не знал, чем закончится моя картина", – рассказывает автор.

с сайта theopenasia.net

Вторая причина затянувшихся съемок – это антураж картины. В ней всё время идёт снег.



"В первом сценарии у нас была весна, солнце, но когда мы начали работать, решили, что нужен снег, – рассказывает Сергей. – Мой оператор Йоланта Дылевска, с которым я работал и на "Тюльпане", тоже сказал, что снег – это Шекспир, и мы решили впустить Шекспира в нашу картину. В итоге за предпочтение снимать во время снегопада я расплачивался несколькими годами, – говорит он. – Снег начал диктовать свою историю".



Впрочем, диктовали здесь все, даже вымышленный персонаж.



"После того как мы сняли первые 20 минут, я почувствовал, что наша Айка зажила своей собственной жизнью, – рассказал режиссёр на пресс-конференции. – Я понял, что у неё есть свой характер, свои мотивации, свои взгляды на жизнь и своя правда. И понял, что в фильме всё происходит не так, как хочу я, актеры или оператор, а так, как хочет она - Айка. Наш съемочный процесс подчиняется ей, она была хозяйкой. Наша задача была лишь в том, чтобы быть чувствительными, прислушиваться к ней и смотреть, к чему это приведёт".



Действительно, единственное место, где Айка, эта беспомощная, бесправная и потерянная женщина – королева, – это объектив следящей за ней кинокамеры. Самал Еслямова, сыгравшая Айку, стойко терпела все мытарства и выстрадала каждую секунду в кадре, и в итоге критики вручили ей приз за лучшую женскую роль.