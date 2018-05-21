В Узбекистане с 1 января 2019 года будет запрещена бесплатная выдача в магазинах пластиковых пакетов, сообщает Подробно.uz со ссылкой на постановление главы государства.
По данным портала, массовая бесплатная выдача пластиковых пакетов во всех без исключения магазинах и торговых центрах привела к тому, что республика практически погрязла в полиэтиленовом мусоре.
"Поэтому, начиная с 1 января 2019 года, продавцам будет не только запрещено предлагать покупателям при приобретении товара бесплатные полиэтиленовые пакеты, но и включать их стоимость в цену реализуемого товара", - сообщает портал.
Под запрет попало и производство в стране пакетов из полимерной пленки, толщиной менее 40 микрон. Исключение оставят пакеты без ручек из биоразлагаемых полимерных материалов, являющиеся неотъемлемой частью товаров или реализуемых для пользования в быту. В страну также нельзя будет ввозить пакеты из полимерных пленок, только если они не для личного пользования, а также транзитного перемещения товара.
Кроме того, предусматривается серьезное реформирование системы управления бытовыми отходами.
Уже с 1 августа частные компании будут участвовать в конкурсных торгах на единой электронной площадке E-IJRO для получения районов и территорий, где они намерены заниматься вывозом мусора. Сейчас такие разрешения выдает специальная комиссия.
При этом, компании будут получать право работать на той или иной территории с обязательным соблюдением важных правил — они должны поддерживать чистоту на закреплённых за ними мусорках, а также самостоятельно сортировать все отходы. Если определенная территория или жилой массив не заинтересуют частные компании, то извозом мусора здесь займется государственное предприятие "Тоза худуд".
В целом, в стране в ближайшие четыре года планируется закупить 590 мусоровозов, 83 бульдозера, 59 автопогрузчиков, направить 29 миллиардов сумов на строительство 644 мусоросборочных пунктов, 3,6 миллиардов сумов — на покупку 2576 контейнеров.
Еще одна интересная инициатива — разработка специального портала в интернете, где любой человек сможет размещать фото и видеоматериалы о правонарушениях в данной сфере.
Будут пересмотрены и механизмы усиления контроля за правонарушениями в сфере обращения с отходами. Так, предлагается не только увеличить штрафы, но и ввести их новые виды. Сейчас, например, размер штрафа для физического лица за мусор в неположенном месте составляет от 1 до 3 минимальных размеров заработных плат.
Специалисты предлагают довести его до уровня от 5 до 10 МРЗП.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Tojikboy1
А почему запрешать то просто надо перерабатывать втор сырье это же не вариант запрещать, людей надо учить как выбрасывать мусор надо открыть перерабатывающие заводы фабрики эх вы Господин Мирзиеев вот тут то вы ошиблись немного
Умед3
Отлично. Молодцы. У нас политика не может вмешиваться в дела бизнеса)