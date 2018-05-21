В Узбекистане с 1 января 2019 года будет запрещена бесплатная выдача в магазинах пластиковых пакетов, сообщает Подробно.uz со ссылкой на постановление главы государства.

По данным портала, массовая бесплатная выдача пластиковых пакетов во всех без исключения магазинах и торговых центрах привела к тому, что республика практически погрязла в полиэтиленовом мусоре.

"Поэтому, начиная с 1 января 2019 года, продавцам будет не только запрещено предлагать покупателям при приобретении товара бесплатные полиэтиленовые пакеты, но и включать их стоимость в цену реализуемого товара", - сообщает портал.

Под запрет попало и производство в стране пакетов из полимерной пленки, толщиной менее 40 микрон. Исключение оставят пакеты без ручек из биоразлагаемых полимерных материалов, являющиеся неотъемлемой частью товаров или реализуемых для пользования в быту. В страну также нельзя будет ввозить пакеты из полимерных пленок, только если они не для личного пользования, а также транзитного перемещения товара.

Кроме того, предусматривается серьезное реформирование системы управления бытовыми отходами.

Уже с 1 августа частные компании будут участвовать в конкурсных торгах на единой электронной площадке E-IJRO для получения районов и территорий, где они намерены заниматься вывозом мусора. Сейчас такие разрешения выдает специальная комиссия.

При этом, компании будут получать право работать на той или иной территории с обязательным соблюдением важных правил — они должны поддерживать чистоту на закреплённых за ними мусорках, а также самостоятельно сортировать все отходы. Если определенная территория или жилой массив не заинтересуют частные компании, то извозом мусора здесь займется государственное предприятие "Тоза худуд".

В целом, в стране в ближайшие четыре года планируется закупить 590 мусоровозов, 83 бульдозера, 59 автопогрузчиков, направить 29 миллиардов сумов на строительство 644 мусоросборочных пунктов, 3,6 миллиардов сумов — на покупку 2576 контейнеров.

Еще одна интересная инициатива — разработка специального портала в интернете, где любой человек сможет размещать фото и видеоматериалы о правонарушениях в данной сфере.

Будут пересмотрены и механизмы усиления контроля за правонарушениями в сфере обращения с отходами. Так, предлагается не только увеличить штрафы, но и ввести их новые виды. Сейчас, например, размер штрафа для физического лица за мусор в неположенном месте составляет от 1 до 3 минимальных размеров заработных плат.

Специалисты предлагают довести его до уровня от 5 до 10 МРЗП.

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