С 22 по 27 мая в городе Батуми (Грузия) состоится Третья Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество». В ней принимает участие дипломный фильм «Писарак» режиссеров Пайрава Шарифова, Тахмины Муминовой и Далера Эмомали Школы молодых кинематографистов «Таджикфильм»-а.

Организатором Киношколы выступает Фонд поддержки культурных и кинематографических инициатив «Два Андрея» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Короткометражный фильм «Писарак» поднимает сложную проблему взаимоотношения отцов и детей, традиционных ценностей, взаимопонимания между представителями разных поколений, в данном случае городским подростком и его, живущим в кишлаке дедушкой.

«Писарак» уже принимал участие в XIV Международном фестивале-практикуме киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге, VII Международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов» в Бишкеке и в Международном кинофестивале короткого метра «Навсоз» в Душанбе.

В фильме снялись Нурулло Абдуллоев, Рахмондусти Курбониен, Мурод Туйчиев, Илмия Мазарова и Субхон Идиев.

В рамках работы международной киношколы «Содружество» планируется проведение режиссерского и сценарного семинаров, конкурса короткометражных дебютных фильмов, внеконкурсных показов, дискуссий и обсуждений фильмов, мастер-классов и круглого стола по проблемам международного сотрудничества, сообщает пресс-служба МФГС.

Кураторами семинаров выступят известные кинорежиссеры Алексей Герман, Александр Котт, Михаил Сегал, спикерами - художник кино, лауреат Берлинале-2018 Елена Окопная, киноведы - Гульбара Толомушова и Виктор Прокофьев, продюсер номинированного на премию «Оскар» фильма «Мандарины» Артур Веэбер, кинокритик, редактор журнала «Искусство кино» Евгений Майзель и другие.

Участниками и гостями международной киношколы станут более 50 кинематографистов из 14 республик - Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. В рамках конкурса короткого метра будет показано свыше 20 фильмов.

Традиционно лучшие из них будут определены общим голосованием участников школы, а также отмечены дипломами и призами жюри мастеров и прессы.

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