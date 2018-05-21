Минобороны сформировало к чемпионату мира по футболу специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Они будут оснащены как проверенной техникой, так и экспериментальными разработками, сообщает РБК.

Проверены в боях



Защита российских стадионов от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами. Об этом РБК рассказал источник в военном ведомстве и подтвердил источник в военно-промышленном комплексе. По их данным, это сделано в соответствии с директивой Генерального штаба ВС РФ от 26 февраля, подписанной его начальником генералом армии Валерием Герасимовым.

Средства противодействия беспилотникам (экспериментальная разработка «Силок», комплексы «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ) будут распределены по всем 11 российским городам, где проходит ЧМ, объяснил собеседник РБК из Минобороны. «В частности, для Москвы выделены два комплекса «Силок» и два комплекса «Свет-КУ», Санкт-Петербургу — мобильная группа РЭБ (Р-300Р «Житель», Р-934БМВ) и два комплекса «Свет-КУ», то же самое выделено Екатеринбургу», — пояснил источник.

По его словам, дополнительной закупки специальной техники к чемпионату мира не потребовалось — Минобороны использует комплексы, уже стоящие на вооружении.



В Минобороны от комментариев отказались.

Станция комплексного технического контроля «Свет-КУ» способна защищать от перехвата информацию, передаваемую по беспроводным каналам. Комплекс принят на вооружение в 2012 году. Он предназначен для поиска, обнаружения, анализа и пеленгования источников излучения радио, радиотехнических систем, функционирующих в диапазоне от 25 МГц до 18 тыс. МГц. Время развертывания комплекса — 10 минут, аппаратура выдерживает работу при температуре от -30 до +40°C. Режим работы — круглосуточный, расчет — три человека. Разработчик и производитель комплекса — петербургская компания «Специальный технологический центр» (СТЦ).

Автоматизированная станция активных помех Р-330 «Житель» ​выпускается воронежским ОАО «Научно-внедренческое предприятие «Протек» и предназначена для радиоэлектронного подавления базовых станций сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи Insmart и Iridium, а также для ведения радиоэлектронной разведки за различными источниками излучения в частотном диапазоне от 0,1 до 2 ГГц с пеленгованием азимутальных координат на заранее загруженной тактической карте с точностью до 2 градусов. Портал «Русская весна» отмечал в 2016 году, что беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметил на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики «следы» присутствия этих комплексов. О них писали и украинские блогеры из расследовательского проекта InformNapalm.

Станция Р-934Б «Синица» предназначена для радиоподавления средств авиационной УКВ-радиосвязи, систем наведения тактической авиации, а также линий наземной фиксированной и подвижной радиосвязи, сотовых и транковых сетей, работающих как на фиксированных частотах, так и в режиме программной перестройки рабочей частоты и передачи коротких телекодовых информационных сообщений. Устройство разработано предприятием «Владимирское КБ радиосвязи», входит в состав комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» (головной исполнитель — ростеховский концерн «Созвездие»).



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