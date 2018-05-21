Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана заявляет, что правительство на данный момент передумало продавать швейную фабрику «Гулистон Душанбе», на которую в последние годы искало покупателя.

«На данный момент фабрики «Гулистон Душанбе» находится на балансе государства и продолжает свою работу, - сообщили «АП» в комитете. - Мы ежегодно предоставляем в правительство программу по продаже госимущества, в списке, в том числе, фигурирует и эта фабрика. В этом году на ее продажу мы не получили разрешения».

По данным источника, на аукционе 23 мая будет выставлен один из складов фабрики, начальная сумма продажи которого составит 784 тыс. 436 сомони ($85 тыс.).

«В аукционе может принять участие любой желающий, для этого нужно заранее написать заявление в Госкомимущество и внести взнос для обеспечения заявки в размере 17,5 тыс. сомони.

Аукцион состоится в 10:00 часов, в городе Душанбе по ул. Техрон, 21, сообщили в комитете.

В январе 2017 года Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана сообщил, что стартовая цена полного пакета акций всего предприятия оценивается в 32 миллиона сомони (свыше $4 млн.).

Продать не смогли

«Предприятие дважды было выставлено на продажу, в сентябре 2016 года и январе 2017 года. Однако потенциальные покупатели не проявили интерес», - сказал тогда «АП» заместитель председателя Госкомимущества РТ Анвар Наджмиддинзода.

В апреле 2014 года решением экономического суда города Душанбе предприятие перешло в собственность государства. Суд удовлетворил иск Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации фабрики. После она была переименована из ЗАО «Гулистон» в ОАО «Гулистон Душанбе».

«Предприятие имело большие задолженности перед некоторыми субъектами, в частности, перед Государственным сберегательным банком «Амонатбанк» и ЗАО «Фононбанк», - сказал тогда Наджмиддинзода.

Он подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, все эти задолженности вместе с предприятием перешли к государству.

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности Таджикистана. В антикоррупционном ведомстве считают, что Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия.

На сайте предприятия говорится, что фабрика «Гулистони Душанбе» - основатель швейного производства в Таджикистане и самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды с 1933 года.

В 2004 году фабрика была оснащена усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности.

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