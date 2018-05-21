Лионель Месси со своей 4-й бутсой

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 5-й раз в карьере получит награду «Золотая бутса» как лучший бомбардир европейских чемпионатов, сообщается в официальном микроблоге каталонского футбольного клуба в Twitter.

Обладатель «Золотой бутсы» определяется по числу забитых мячей, умноженному на коэффициент чемпионата. В сезоне-2017/18 Месси забил 34 гола в 36 матчах чемпионата Испании, став его лучшим бомбардиром, отмечают российские СМИ.

Лучшими бомбардирами других чемпионатов, входящих наряду с испанским в Топ-5 европейских лиг, стали:

Англия – Мохаммед Салах, «Ливерпуль», 32 гола в 36 матчах;

Германия – Роберт Левандовский, «Бавария», 29 голов в 30 матчах;

Италия – Чиро Иммобиле, «Лацио», 29 голов в 33 матчах;

Франция – Эдинсон Кавани, «Пари Сен-Жермен», 28 голов в 32 матчах.

Ранее Месси получал награду лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах. Он обошел португальца Криштиану Роналду из мадридского «Реала», у которого четыре «Золотых бутсы».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus