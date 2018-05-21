По инициативе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) осенью этого года в Душанбе состоится Международный симпозиум, посвященный памяти великого суфийского ученого, мыслителя и поэта Джалолиддина Руми, являющегося величайшим достоянием общей турецко-таджикской культуры.

Для проведения подготовительных работ по предстоящему симпозиуму совместно с Академией наук Таджикистана из Турции прибыла группа влиятельных профессоров и экспертов в этой области.

Ожидается, что в рамках визита турецкой делегации будут определена дата проведения симпозиума, его продолжительность и обязательства сторон.

В состав турецкой делегации во главе с заместителем председателя ТИКА Мехметом Сюррея Эр, вошли директор Исследовательского института Мевланы Сельчукского университета города Конья профессор Али Темизель, завкафедрой персидского языка и литературы Анкаринского университета профессор Хиджаби Кырлангыч, руководитель Ассоциации исследований Мевланы, завкафедрой восточных языков и литературы Университета Кырыккале профессор Аднан Караисмаилоглу и Региональный директор по изучению рукописей города Конья Бекир Шахин.

Мавлана Джалаладдин Мухаммад Руми выдающийся персидский поэт-суфий. Литературная деятельность Руми не многообразна, но очень значительна. Руми был прежде всего поэтом. Его лирический «Диван», ещё детально не исследованный, содержит касыды, газели и четверостишия - рубаи.

Поэт проводит в них идею ценности человека независимо от его земного величия; он протестует против мертвящего формализма религиозной обрядности и схоластики.

Эти идеи, выраженные пламенным языком в своеобразных формах, под покровом религиозного идеализма могли создавать и порой создавали определенно революционное настроение, способное сочетаться (и сочетавшееся) со стихийными выступлениями народных масс. Ряд лирических стихотворений говорит о практических удобствах суфизма, житейского и философского аскетизма.

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