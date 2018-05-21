О том, что иностранец проживающий и работающий в России может получить ипотеку уже подробно описывали ранее. Но сегодня Migrant.news.tj пишет в целом о вопросе кредитования иностранных граждан в России.

Часто возникает необходимость взять нужную сумму в местном банке, не возвращаться для этого на родину. Если учесть, что одним из требований российских банков является наличие российского паспорта, то возникает вопрос, можно ли взять кредит иностранцу в России?

Отметим, что получить иностранцу в России или в любой другой стране всегда сложно, нужны дополнительные справки и даже если вы выполнили все требования нет гарантии, что вам выдадут кредит, ведь банк учитывает риски и не хочет в будущем больших проблем с возвратом выданных денег. Но если у вас уже есть вид на жительство, и вы уже на пол пути к получению гражданства, то здесь условия могут смягчится в вашу пользу.

Нормы закона

В законодательстве России отдельно не прописаны требования к иностранным заемщикам. Единственное основание для отказа в предоставлении кредитных средств можно найти в гл. 42, ст. 821 Гражданского кодекса РФ. Там сказано, что кредитор имеет право отказаться от выдачи кредита, если обнаружит факты, которые свидетельствуют о том, что заемщик не сможет погасить долг в срок. И этот пункт не зависит от гражданства.

Итак, законодательный акт обязывает кредитора передать заемщику сумму, указанную в договоре. Однако заимодавец вправе учитывать свои интересы и интересы граждан, разместивших деньги на депозитных счетах финансового учреждения; то есть любой новый заем рассматривается с позиций потенциальных рисков, которые он несет для благосостояния действующих клиентов и самого банка.

Хотя законодательство позволяет любому клиенту воспользоваться услугами кредитной организации независимо от гражданства, на практике банковские учреждения с осторожностью относятся к кредитованию иностранцев. Для них эта услуга — синоним финансовых рисков. Опасения кредиторов связаны с тем, что иностранец может быстро покинуть территорию РФ, а воздействовать на неплательщика обычным образом (через суд и судебных приставов) крайне сложно.

Особенности кредитования

Несмотря на вышеупомянутые опасения большинства банков, нельзя сказать, что получить кредит невозможно. При обращении в финансовую организацию следует учитывать некоторые нюансы: Банки дают заем только тем иностранцам, которые официально зарегистрированы в РФ и могут представить доказательства платежеспособности. Предоставление залога — существенный аспект успешного заключения сделки.

Наличие поручителя — частного лица, являющегося российским гражданином, или компании, под «флагом» которой работает соискатель, тоже прибавит шансов на получение кредита. В таком случае можно рассчитывать на значительное увеличение суммы кредита. Банки отдают предпочтение заявителям, которые работают в фирмах, заключивших с учреждением зарплатное соглашение.

Также, с точки зрения кредитных экспертов, большего доверия заслуживают клиенты с многолетним стажем использования продуктов данного банка. Особенно это касается денежных переводов, ведь так можно составить достоверную картину среднемесячного дохода заявителя. Получается, что трудовому мигранту проще получить кредит в банке, через систему денежных переводов которого он отправляет деньги домой.

Иностранцам следует настроиться на то, что финансовые риски банка будут заложены в повышенную процентную ставку, а срок кредитования окажется существенно меньше, чем для россиян.

Виды кредитования

Получить необеспеченный потребительский кредит иностранцу практически нереально — слишком высок риск банка. Но наличие поручителя, залога или созаемщика – гражданина РФ – повышает шансы услышать положительный ответ от кредитно-финансовой организации.

Если иностранцу удастся отыскать автосалон, который работает с банком, предоставляющим подобные услуги, он сможет подать заявку на автокредитование. Обеспечением ссуды будет приобретаемое транспортное средство.

Следует учитывать, что оформление страховки в этом случае обойдется дороже, чем аналогичная услуга для россиянина. Зато не нужно прибегать к помощи поручителей. Если нужда в деньгах возникает у нерезидента, наиболее реальна возможность получить ссуду в микрофинансовой организации. Только так можно взять средства без указания цели кредитования.

Ипотека

Аренда жилплощади обходится достаточно дорого как гражданам РФ, так и мигрантам, приехавшим на заработки. Часто покупка жилья становится выгоднее, чем ежемесячно платить за съем квартиры. Особенно это касается тех, кто планирует остаться в России на всю жизнь и начали процесс получения гражданства.

При оформлении ипотеки банк получает надежное обеспечение в виде приобретаемого объекта. В этом случае банк не переживает, что клиент исчезнет, не расплатившись с долгами. А даже если это произойдет, кредитор вернет ссуженные средства при продаже этой недвижимости. Так что наверняка получить ипотеку будет легче, если вы выполните все условия банка.

Специалисты полагают, что страх остаться без крыши над головой при наличии просрочек мотивирует заемщиков аккуратно возвращать долг. При этом нужно учитывать, что банк выдаст ипотеку только на жилье, расположенное в регионе его работы. Кроме того, заявитель тоже должен быть зарегистрирован на территории этого региона.

Кому можно получить кредит

Как упоминалось выше, некоторые банки готовы кредитовать заемщиков без российского гражданства. Чтобы определить, можно ли взять кредит с ВНЖ в РФ, нужно рассмотреть определенные законом категории иностранных граждан: Временно пребывающие.

Время, в течение которого такие мигранты могут находиться в России, ограничивается сроком, указанным в визе, или – для граждан безвизовых стран – в других разрешительных документах. Шансы получить заем в банке невелики. Граждане, прибывшие из другой страны и получившие РВП. В Россию они приехали с определенной целью (работа, учеба), о чем заявили в миграционные и налоговые органы. Шансы оформить кредит у этой категории лиц немного выше.

Наличие ВНЖ предоставляет мигранту те же права, что имеют граждане России. Шанс получить кредитные средства весьма велик.

Мигранты из визовых и безвизовых стран

По визе в Россию обычно прибывают туристы, трудовые мигранты и иностранцы, которые хотят навестить друзей, родственников или деловых партнеров. Такие лица находятся в стране временно, гарантии выполнения финансовых обязательств отсутствуют.

При наличии рабочей визы кредитный эксперт тщательно изучит стаж соискателя, проверит документы, подтверждающие факт трудоустройства, и даже самого работодателя. Приветствуется наличие рекомендательного письма из компании, принявшей на работу иностранного сотрудника. к содержанию

Обладатели РВП и ВНЖ

Банки не обязаны давать кредит иностранным гражданам с видом на жительство лишь на основании этого статуса. Точно так же, как никто не выдаст кредит россиянину по одному гражданскому паспорту.

При анализе обращения кредитный специалист исследует: Сколько времени заявитель проживает на территории РФ, каковы законные основания для пребывания в России, срок работы по официальному трудоустройству, уровень доходов, наличие родственников в России и их статус, является ли заявитель собственником ценных активов (недвижимости, автомобиля).

Исходя из перечисленных параметров, предпочтение будет отдано гражданам с ВНЖ. Его наличие свидетельствует о том, что иностранец прожил в России более 3 лет и в его планы, возможно, входит вступление в гражданство.

Требования к заёмщику

Чтобы взять кредит в местном банке, иностранец должен находиться в России на легальном основании, достаточно зарабатывать и исправно платить налоги. Не последнюю роль играет занимаемая им должность. Для подачи заявки потенциальный клиент должен собрать максимально полный пакет документов.

Срок кредитования будет ограничиваться периодом, в течение которого клиенту разрешено пребывать на территории РФ. Наряду с этим нельзя забывать и об общих требованиях, касающихся возраста заявителя (как правило, 19 – 65 лет).

Какие документы нужны

Перечень документов, необходимых при подаче кредитной заявки для иностранных граждан более обширен, чем для россиян. В него входят:

Бланк предварительного договора купли-продажи квартиры (если это ипотека)

национальный паспорт;

ИНН/пенсионное свидетельство или удостоверение водителя (при наличии);

основание для пребывания в России (ВНЖ, РВП, виза и пр.);

миграционная карта;

копии трудовой книжки/договора, заверенные работодателем;

подтверждение платежеспособности (справки, банковские выписки о доходах, полученных в РФ и на родине);

разрешение на трудоустройство/патент.

Некоторые банки могут потребовать диплом об образовании, справку об отсутствии судимости и другие документы.

Если у заёмщика есть семья, нужно предоставить свидетельства о заключении брака и рождении детей. Все справки, выданные иностранными госучреждениями, следует перевести на русский язык и заверить нотариально.

Беженцы предоставляют соответствующее удостоверение или свидетельство о рассмотрении ходатайства.

Куда пойти за кредитом?

В РФ есть немало финансовых учреждений, которые стараются избегать рисков, связанных с кредитованием иностранцев.

К примеру, в настоящее время не удастся оформить кредит иностранным гражданам с РВП в Сбербанке.

Другие же банки нередко используют выгоду от выдачи займов иностранцам.

Из крупных финансовых учреждений, готовых работать с кредитованием зарубежных подданных, можно назвать: «Альфа-Банк»; АТМ; ВТБ 24; «Дельта-банк»; «Райффайзенбанк»; «Росбанк»; «Ситибанк»; «Сосьете Женераль Восток»; «ЮниКредит Банк».

Для некоторых «молодых» банков такая услуга — возможность развиваться. Чтобы найти подходящий кредитный продукт в российском банке, вам нужно тщательно изучать условия каждого учреждения.

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