Решение о проведении операции «Кукнор-2018» (Мак-2018) в Душанбе подписал председатель города Рустам Эмомали 18 мая.

Согласно решению, операция «Кукнор-2018» пройдет на территории столицы с 20 мая по 31 августа и с 1 сентября до 30 ноября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Антинаркотическая операция проводиться с целью усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании.

По руководству, контролю и координации действий за время проведения антинаркотической операции создан городской штаб. Аналогичные штабы будут созданы во всех четырех районах столицы, передает пресс-служба.

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