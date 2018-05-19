Ежегодно, третье воскресенье мая в мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Недавно в Москве проходила VI Международная конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА), в которой участвовали 63 страны мира, в том числе Таджикистан. Участники еще раз обратили внимание властей на количество ВИЧ-позитивных людей, и на то, что с болезнью надо бороться, а не идти на поводу смерти. Мы хотим еще раз заострить внимание на проблеме с ВИЧ в нашей стране, с тем, чтобы помочь решить их.

Не доводить до последнего

Международный день памяти людей, умерших от СПИД – это символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/СПИД и памяти о тех, кого уже нет с нами. Девиз этого дня в 2018 году - «Размышляя о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему».

«Когда я стал принимать наркотики, а я кололся, и понятия не имел, что в Таджикистане есть какая-то эпидемия ВИЧ-инфекции и что это может меня коснуться. У меня не было доступа к чистым шприцам, мы все кололись одной иглой. Очень жаль, что таким был не только я один», - свою историю рассказал два года назад Саид (имя изменено), которого, к сожалению, уже нет среди нас. Если бы он вовремя узнал и начал лечение, то его участь не была бы столь печальной. Ведь в современном мире, ВИЧ – не приговор.

9 тыс. 637 ВИЧ-инфицированных людей зарегистрировано за 26 лет - с 1991 по 2017 годы в Таджикистане. Более 2000 человек умерли от СПИД (последней стадии развития ВИЧ-инфекции). По официальным данным, 7 тыс. 709 людей живут с ВИЧ. Из этого количества - 4832 человека продолжают получать антиретровирусную терапию, однако 300 пациентов прекратили прием и это означает, что они вошли в зону риска. Ведь несвоевременное лечение приводит к последней стадии болезни – к СПИД.

Эпидемия развивается: это плохо или хорошо?

Специалисты считают, что в Таджикистане наблюдается развитие эпидемии ВИЧ-инфекции. Это означает, что увеличивается рост числа людей, живущих с ВИЧ, что обусловлено увеличением выявления новых случаев ВИЧ (в прошлом году в стране выявлено 887 новых случаев ВИЧ) и увеличением продолжительности жизни пациентов в связи с проводимой им антиретровирусной терапией. Доминирующим на сегодня и ежегодно увеличивающимся путем передачи ВИЧ в стране является половой. Почти в 70% новых случаев заражения болезнью в Таджикистане происходит половым путем. В целом, наблюдается рост показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией у людей репродуктивного возраста, с определенным увеличением выявления новых случаев инфекции среди женщин и соответствующим уменьшением — среди мужчин.

Наркоманов стало меньше

Изначально развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в Таджикистане было обусловлено распространением инфекции среди людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), как одной из ключевых групп населения повышенного риска. Ведущим путем передачи ВИЧ, в связи с этим, был еще в начале 2000-х, инъекционный способ передачи. Но в последние годы ситуация изменилась. Доля употребляющих наркотики в структуре новых случаев ВИЧ в стране составила всего 12,6% (данные 2016 г.), в то время когда на 5 лет ранее, ситуация была посерьезней и они составляли 20% из всех случаев.

Доля мигрантов - всего 14,9%

За последние годы под влиянием различных факторов эпидемия ВИЧ-инфекции в стране претерпела ряд изменений, в частности в структуре путей передачи ВИЧ, новых случаев инфекции в группах по возрасту, полу и социальной принадлежности.

Среди новых случаев ВИЧ-инфекции на обозначенном выше фоне стали чаще встречаться люди, имеющие в своем анамнезе факты миграции, главным образом, поездки за рубеж на заработки. Но по сравнению с другими группами населения, мигранты составляют всего 14,9% из общего количества инфицированных. Среди них с ВИЧ-положительным статусом 87% мужчин и 13% женщин. ВИЧ-инфекция у мигрантов, независимо от пола, встречается, преимущественно, в репродуктивном возрасте, при этом, наиболее часто эта инфекция встречается в возрастной группе 30–39 лет (около 47%), что говорит об опасной практике сексуального поведения среди, по сути, уже взрослых людей. По данным исследования дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН), проведенного 5 лет назад, среди мигрантов из Таджикистана, более 80% респондентов (мужчины, женщины) имели в странах приема сексуальные контакты, включая коммерческие. Презервативы использовали лишь 50% мужчин и 25% женщин. Так как много людей, приезжая в миграцию, находятся в браке — это предопределяет дальнейшее распространение ВИЧ: в семью и на родину.

Этот опасный репродуктивный возраст

ВИЧ-инфекция в стране стала чаще выявляться среди беременных женщин, что является одним из результатов интенсификации мероприятий в рамках деятельности по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку. В структуре новых случаев ВИЧ-инфекции доля людей в репродуктивном возрасте (15–49 лет) составляет 80% , в том числе женщин — 42% , мужчин — 58% . Если знающая о своем статусе ВИЧ-инфицированная беременная женщина вовремя обратится за помощью и получит лечение, то гарантировано в 95 случаях из 100, она может родить здорового ребенка, не заразив ВИЧ. Медицинские технологии и средства сделали безопасными такие роды.

Чем быстрее начать лечение, тем лучше

Около половины людей, узнавшие о своем статусе, встали под медицинское наблюдение уже в течение месяца после выявления ВИЧ-инфекции. Однако 15% сделали это только более чем через 2 года. Антиретровирусная терапия назначается в центрах профилактики и борьбы с СПИД без задержек. Исследование количества CD4-клеток доступно и проводится в большинстве случаев своевременно. В Таджикистане показатель приверженности к лечению у выявленных ВИЧ-позитивных мужчин составляет 65% и у женщин - 100% . Это означает, что женщины больше уделяют внимание своему здоровью. Максимальный охват ВИЧ-позитивных людей антиретровирусной терапией в Таджикистане составляет 53% . Поэтому следует задуматься над этими цифрами и начать лечиться как можно скорее.

Узнай о ВИЧ и живи спокойно

Огромную роль в профилактике ВИЧ играет осведомленность населения. Поэтому важно на постоянной основе проводить информационно-разъяснительные работы, особенно среди групп риска. Хотя трудовые мигранты не являются основным разносчиком заболевания, они входят в основную так называемую уязвимую группу риска, так как мало информированы о заболеваниях передающихся половым путем.

Проведение информационно-просветительской работы с мигрантами - пассажирами поезда «Душанбе-Москва» со стороны общества Красного Креста и Красного Полумесяца в партнерстве с руководством ГУП «Рохи охани Точикистон» выявило, что из 1700 пассажиров, среди которых 95% составляли мужчины среднего возраста, лишь 10,3% были осведомлены о профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекций передающихся половым путем. После проведения бесед показатели уровня знаний повысились до 79%. Такой эксперимент показал свою инновационность и эффективность, так как в течение 4 суток, что поезд шел до Москвы, были налажены доверительные отношения между пассажирами с использованием методологии «равный – равному», с обсуждением реальных ситуаций, которые случаются с мигрантами. Поэтому следует больше проводить подобные разъяснительные кампании.

ВИЧ – не приговор. Научись жить с ним

Тот, кто узнал о своем статусе и начал принимать антиретровирусные препараты, должен принимать их всю жизнь, как, например, больной с диабетом или сердечник. Человек с ВИЧ - это не приговор. Ему просто необходимо поддерживать свое здоровье в тех показателях, которые продлят его жизнь. А это значит, что у него продолжительность жизни будет такая же, как у людей его поколения, он может активно работать, создать семью и иметь здоровых детей.

Поэтому на основе целей, поставленных ООН, разработаны такие показатели: менее 500 тысяч новых ВИЧ-инфицированных в год на планете и менее 500 тысяч смертей вследствие СПИДа.

(В материале использованы тезисы выступлений на VI международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, которая прошла в апреле 2018 г. в Москве)