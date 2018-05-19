Турецкий лидер также призвал международное сообщество и Совбез ООН выполнить свои юридические обязательства в отношении Палестины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за отправку миротворческих сил для обеспечения защиты палестинцев. Об этом сообщает в субботу ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

"Необходимо обеспечить защиту народа Палестины, молодые представители которого каждый день становятся жертвами террора Израиля. Условием для этого является отправка международных миротворческих сил", - приводит агентство слова турецкого лидера.

Эрдоган также призвал "международное сообщество и Совет Безопасности ООН выполнить свои юридические обязательства в отношении Палестины".

В пятницу в Стамбуле по итогам чрезвычайного саммита ОИС была принята итоговая декларация, согласно которой организация "выступила с призывом ввести экономические ограничения против стран, которые вслед за США перенесут свои посольства в Иерусалим", а также выступила "с идеей созданий независимой международной комиссии экспертов для расследования преступлений Израиля в секторе Газа".

В понедельник на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus

