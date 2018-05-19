В Согде задержан житель Канибадама, подозреваемый в жестоком убийстве преподавателя РОСНОУ: он нанёс ему 12 ножевых ранений.

«Сотрудники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийств задержали 32-летнего жителя Канибадама», - сообщили «АП» в УМВД области.

По данным источника, подозреваемый в полдень 16 мая, находясь в рабочем кабинете 30-летнего жителя Пенджикента - преподавателя Центрально-азиатского филиала Российского нового университета (РОСНОУ), нанес ему 12 ножевых ударов, от которых тот скончался на месте.

По словам достоверного источника в правоохранительных органах, убийство произошло на почве ревности.

«Он приревновал свою жену, у которой якобы были отношения с преподавателем», - сказал источник. Другие подробности он не сообщил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 104 (убийство) УК Таджикистана.

Центрально-азиатский филиал Российского нового университета (РОСНОУ) переехал из Худжанда в Лейлекский район Баткенской области Кыргызстана в 2008 году.

Как сообщил тогда ректор учебного заведения Максуджон Бакиев, университету пришлось переехать в соседнюю страну из–за того, что министерство образования РТ по неизвестным причинам не продлило вузу лицензию на оказание образовательных услуг.

В нем обучаются студенты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая и Южной Кореи.

Согдийским студентам добираться до вуза не составляет проблем, т.к. из Худжанда туда проложен регулярный маршрут общественного транспорта.

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