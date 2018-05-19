18 мая во всем мире отмечается Международный День музеев. В честь этого дня и объявления 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел Национальный музей Таджикистана по традиции организовал “Ночь в музее”.
С 18:00 до 22:00 часов вход в музей был свободным, поэтому многие желающие пришли в музей, чтобы познакомиться с его богатой экспозицией и принять участие в культурной и развлекательной программе.
Посетителей привлекли как картины таджикских современных художников, так и выставочные экспонаты, рассказывающие о многовековой истории таджикского народа.
Мероприятие прошло с показом национальной моды, который организовали преподаватели и студенты Таджикского института искусства и дизайна. МДК “Мадагаскар” для детей провел развлекательное шоу, собрав большое количество посетителей.
Союз ремесленников Таджикистана организовал выставку народных ремесел. Посетителей особенно удивила большая дойра, которую привез из Куляба мастер по изготовлению музыкальных инструментов Саиднодир Хайдаров.
Диаметр дойры 1,5 метра и для ее изготовления, по словам мастера, ушло 28 дней. Для этого национального бубна с деревянной основой, понадобилась шкура одного крупного быка, ведь обычно сторона дойры затягивается кожной мембраной. Посмотреть и сделать селфи на фоне этого крупного экспоната пришли многие посетители, в том числе иностранцы.
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