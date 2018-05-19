18 мая во всем мире отмечается Международный День музеев. В честь этого дня и объявления 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел Национальный музей Таджикистана по традиции организовал “Ночь в музее”.

С 18:00 до 22:00 часов вход в музей был свободным, поэтому многие желающие пришли в музей, чтобы познакомиться с его богатой экспозицией и принять участие в культурной и развлекательной программе.

Посетителей привлекли как картины таджикских современных художников, так и выставочные экспонаты, рассказывающие о многовековой истории таджикского народа.

Мероприятие прошло с показом национальной моды, который организовали преподаватели и студенты Таджикского института искусства и дизайна. МДК “Мадагаскар” для детей провел развлекательное шоу, собрав большое количество посетителей.

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Союз ремесленников Таджикистана организовал выставку народных ремесел. Посетителей особенно удивила большая дойра, которую привез из Куляба мастер по изготовлению музыкальных инструментов Саиднодир Хайдаров.

Диаметр дойры 1,5 метра и для ее изготовления, по словам мастера, ушло 28 дней. Для этого национального бубна с деревянной основой, понадобилась шкура одного крупного быка, ведь обычно сторона дойры затягивается кожной мембраной. Посмотреть и сделать селфи на фоне этого крупного экспоната пришли многие посетители, в том числе иностранцы.

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