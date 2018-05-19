Главную свадьбу года — бракосочетание шестого по очередности наследника престола Соединенного королевства и голливудской актрисы, звезды сериала «Форс-мажоры» — можно увидеть в прямом эфире.



Социальная сеть "Одноклассники" проводит прямую трансляцию свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, на торжество приглашено более 2,5 тыс. гостей, сообщает ТАСС

Прямой эфир будет идти в течение пяти часов - с 11 до 16 по московскому времени. Церемония бракосочетания состоится в часовне имени святого Георгия - такие знаменитости, как Элтон Джон, Серена Уильямс, Джордж Клуни с супругой, Дэвид и Виктория Бекхэм, актеры из «Форс-мажоров» и даже бывшие девушки принца Гарри.

Королевская свадьба расписана по минутам — в 13:30 к часовне подъедет принц Гарри. Самой последней гостьей станет Елизавета II — она прибудет в 13:55. В 13:59 появится Меган Маркл в роскошном свадебном платье. Сопровождать ее будет только мать - отца Маркл на церемонии не будет.

Известно, что свадьба обойдется королевской семье в 32 миллиона фунтов стерлингов (около 45 миллионов долларов) и, скорее всего, попадет в десятку самых дорогих свадеб всех времен.

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