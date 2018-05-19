В результате стрельбы в школе города Санта-Фе погибли 10 человек, сообщил губернатор штата Техас Грегг Эбботт.

Еще 10 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Стрельба велась из дробовика и пистолета 38-го калибра, которые, по предварительным данным, принадлежали отцу преступника.

СМИ сообщали, что стрельбу устроил ученик школы 17-летний Димитриос Пагуртис. Согласно показаниям очевидцев, он зашел в класс, где шел урок рисования, и открыл стрельбу, а также бросил взрывные устройства.

Сейчас правоохранители проверяют, не оставил ли стрелявший в школе или за ее пределами взрывоопасных предметов. Как сообщил губернатор Грег Эбботт, «полицейским уже удалось обнаружить взрывные устройства двух типов».

Задержаны еще два человека, один из которых «находился на месте преступления», а второй, «возможно, обладает полезной информацией», сказал Эбботт, не уточнив, в каких отношениях эти люди находятся с подозреваемым.

Эббот сообщил, что у стрелявшего «не было криминального прошлого».

«Была фотография, где он был в майке с надписью «Рожденный убивать». Это был настораживающий признак», – сообщил губернатор, добавив, что других настораживающих признаков никто не заметил.

СМИ сообщают, что в соцсетях Пагуртис размещал фотографии одежды с «германской националистической символикой».

Пагуртису предъявлено обвинение в убийстве. Стрелок содержится под стражей «по обвинению в тяжком убийстве».

Как сообщает CNN, это уже 22-й случай стрельбы в американских школах с начала года.

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