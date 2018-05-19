В Таджикистане разведенной женщине зачастую достаются только дети, которых она вынуждена поднимать на ноги сама

"Почему наше общество защищает мужчин, а не женщин?", - задалась вопросом в Фейсбуке Дилангез Мухторова и там же рассказала свою грустную историю.

Во время учебы в США Дилангез познакомилась с молодым парнем из Таджикистана Фарходом, полюбили друг друга, поженились, хотя родные жениха были против.

В этом браке родились две девочки, которые получили американское гражданство. Супруги снимали жилье в Америке, работали, а заработанные деньги отправляли домой. Через 6 лет они решили вернуться в Душанбе.

"Тот злополучный день не забуду никогда, - рассказывает Дилангез, - Утром через Стамбул мы прилетели в Душанбе, сразу поехали в дом к свекрови, она приняла меня холодно, потом закатила скандал, и даже избила из-за того, что я оплатила 50 сомони за такси: "Ты транжира, потому что не знаешь цену деньгам".

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Вечером того же дня с поцарапанным лицом Дилангез вернулась в родительский дом: одна, без детей, документов и вещей. Сорок дней женщине не разрешали увидеться с дочками: старшей было три, младшей - всего год. Каждый день она приходила к дверям квартиры свекрови с молочной смесью и памперсами для малышек, у нее молча забирали передачу, и захлопывали дверь. Молодая женщина как на работу ходила в милицейский участок и в американское посольство, пытаясь вернуть своих детей. После того, как из США пришло подтверждение на детей, женщине их вернули. Скоро брак Дилангез и Фархода, который был зарегистрирован в США, расторг местный суд, потом Фархода женили.

Комментарий из ФБ: «Я тоже получаю алименты-гроши за двоих детей. Тоже хотела лишить «бывшего» отцовских прав, долго боролась с этим. Бесполезно. Потом подумала и решила, что каждый чек от полученных алиментов я буду хранить, а в старости – мой бывший муж будет получать строго по чекам. Без обид. Я его уже оповестила» (Мавзуна)

Но проблемы Дилангез не закончились: она осталась без средств к существованию; вначале материально ей помогали родители и брат. Потом она устроилась на работу в гостиницу. Серьезно заболел отец, все деньги семьи уходили на его лечение. Чтобы не обременять их своими проблемами, Дилангез переехала на съемную квартиру.

Согласно решению суда никаких имущественных прав, в том числе на жилье бывшего мужа, женщина и ее дети не имеют.

"Судебные исполнители пожимали плечами, мол, ничего не поделаешь. Бывший муж принес справку в суд, что он получает мизерную зарплату, и нам назначили алименты по 100 сомони на одного ребенка, - рассказывает женщина. - Как же на такую сумму можно содержать девочек-школьниц, при том, что они иностранные граждане и каждые полгода я должна делать им визу для проживания в Таджикистане?".

«Муж нанял адвоката с хорошими связями»

В 2014 году женщина подала иск на своего бывшего мужа, чтобы оспорить маленький размер алиментов.

"Как человек, зная иностранный язык, работая в сфере IT, может получать копейки? У него есть подработка - он создает сайты, но это нигде не фиксируется, а закон гласит, что выплачивать нужно 33% от всех видов доходов. Родил детей? Работай в двух-трех местах, а не неси справку, о том, что зарплата маленькая", - возмущается Дилангез.

Но суд встал на сторону Фархода: женщине пришлось обойти несколько инстанций, чтобы доказать, что ее муж, работая в двух местах, укрывает свои реальные доходы ради того, чтобы платить меньше алиментов.

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"В итоге суд все-таки пересмотрел мой иск и назначил алименты на каждого ребенка по 350 сомони. Так продолжалось 3 года, то есть до 2017 года, пока мой «благоверный» не развелся со второй супругой, и она тоже подала на алименты", - сказала она.

В итоге, принимая во внимание справки о зарплате бывшего мужа, суд постановил 700 сомони - размер алиментов детей Дилангез, разделить на три части и одну из них выплачивать ребенку от второго брака.

Комментарий из ФБ: «Потому что все упростили. Раньше мужчина долго на своем горбу деньги зарабатывал, женился лет в 40, и поэтому ценил жену и детей, которые ему нелегко достались. А сейчас - пошел, засватал девушку, ее отдают - лишь бы замуж вышла, чтобы родственники ничего не говорили. Вот и живут наши мужчины припеваючи. Не понравилась? Развод! В других странах с них три шкуры сдирают, вот они и побаиваются разводиться» (Шахноза)

- Разве такое возможно - отнять и без того небольшую сумму алиментов у моих детей?

По словам Дилангез, она подала встречный иск на это решение суда, который затем оправдал доводы женщины. Но бывший муж обратился в вышестоящую инстанцию, где обжаловал это дело.

- Муж нанял адвоката с хорошими связями, которому выплачивал, как я узнала, гонорар в четыре тысячи сомони, - говорит Дилангез. - Он борется со своими детьми, чтобы не выплачивать им копейки, но на такие гонорары, у него есть деньги.

Кстати на размере алиментов не сказывается ни инфляция, ни другие нюансы, так как по решению суда это устойчивая сумма, она остается без изменений.

Он не курит, не пьет и алименты платит. Так чего же вы хотите?

Из-за того, что у Дилангез нет возможности в Таджикистане обеспечивать двух детей, она решила переехать в США на постоянное место жительства. Но для того, чтобы вывезти детей из Таджикистана в США ей требуется разрешение от их отца.

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- Несколько раз я обращалась к нему, просила, мол, если ты откажешься от детей, будешь свободен от выплаты алиментов, которые тебя так обременяют, но он не согласился. Мы совсем с детьми не можем выехать за пределы Таджикистана, так как и для этого необходимо разрешение отца.

Недавно Дилангез обратилась в суд о лишении ее бывшего мужа родительских прав, так как он с детьми не видится и в их воспитании участия не принимает.

Комментарий из ФБ: «Мой бывший дает по 300 сомони на двоих, и считает что это много. Мужчины же думают - дети не едят, не одеваются, школа и медицина вообще бесплатные». (Нисо)

- Там спросили: «Он пьет?» «Нет», «Не наркоман?», «Нет», «Алименты выплачивает?», «Да». «Чего ж вы хотите? Мы не можем его лишить родительских прав». При этом, государство все это делает ради «галочки», для него важен результат, так как в законе прописаны критерии, по которым можно лишать или наоборот, не лишать гражданина родительских прав. Никто на исключения из правил не смотрит. Никого не волнует, что алименты – мизерные и на них прожить невозможно, особенно детям-иностранцам, которым нужно приобретать паспорта, визы, и еще оплачивать курсы английского и даже элементарно – кормить. Никого не волнует тот факт, что моя младшая дочь - первоклассница, никогда не видела отца в лицо, так как на мои уговоры прийти хотя бы на день рождения детей и подарить подарки, которые я сама готова купить, он отказывается, - рассказывает Дилангез.

Комментарий из ФБ: «Нужно такого мужчину лишать родительских прав, потому что для выезда из страны нужна доверенность, это – нотариус, это - деньги. В моем случае из-за этой доверенности я не могу реализовать свои планы по переезду в другую страну. Насчет раздела имущества, хоть и нажитого совместно, то ситуация еще похуже. Адвокаты – бессильны, процесс длится годами...» (Зебо)

По ее словам, как только при разводе зашел разговор о разделе имущества, суд решил, что женщина с детьми никакого права на имущество мужа не имеет, так как в США при совместной жизни у них своего жилья не было, а в Таджикистане женщина не успела пожить в доме мужа и полдня. Даже у их детей никаких законных прав на жилье не имеется, так как квартира мужа записана на имя его родного брата.

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- В суде говорят, что по закону я должна была прожить в доме мужа 5 месяцев, и если этого нет, то заселение в его дом - невозможно, - рассказывает Дилангез. - Мне по закону не положено, а в чем дети виноваты?

«Не молчи! Говори!»

Дилангез считает, что женщины не должны молчать.

- Когда я написала про свои проблемы в соцсетях, то откликнулось большое количество разведенных женщин с такое же ситуацией. Мы молчим, и общественность не знает, что есть такая проблема. Если молчим, значит все хорошо. Меня пугает, что многие женщины, которые откликнулись на мой пост и написали о своих тяготах жизни, не хотят бороться дальше, а уповают на волю Аллаха, мол, ничего, бывшего мужа бог в будущем накажет! Да, обязательно накажет! Но я не могу ждать, я готова бороться, идти до конца, чтобы закон наказывал таких отцов. Поэтому законы надо менять, ужесточать, чтобы мужчина отвечал за свои поступки, а не отправлял копейки и на этом считал себя свободным от обязанностей. Почему я должна получать хроническую усталость и пошатнувшееся здоровье, работая в нескольких местах, чтобы обеспечивать детей, а отец – платить копейки и считать себя свободным от обязанностей?

Комментарий из ФБ «Сама в такой ситуации была, бывший муж годами не платил, я и не просила, копила его долги, чтоб лишить прав. Как узнал это, сразу начал выплачивать алименты» (Ксения)

Во всех суицидах последних лет, Дилангез тоже видит женскую безысходность.

- Разведенная женщина получает огромный стресс, нуждается в психологе, но у нее нет возможности получить реабилитационный курс, и она все это держит в себе. От этой безысходности многие женщины, которые остаются одни со своими детьми и проблемами, выходят на трассу, продавая свое тело. Ведь бывшему мужу без разницы как живут его дети, что едят? И когда люди осуждают женщин, которые убивают не только себя, но и своих детей, подумайте: кто заставляет пойти на такое мать, которая в муках рожает своих детей? А потом убивает себя и своего ребенка.

Это для того, чтобы избавить его от последующих страданий в жизни.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол». Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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