Сегодня в Душанбе состоялось прощание с поэтом, патриархом современной таджикской литературы Мумином Каноатом.

С раннего утра в дом поэта на улице Шараф на Караболо шли тысячи людей. Они спешили отдать последнюю дань уважения великому поэту - автору бессмертных поэм «Голоса Сталинграда», «Материнский лик», «Колыбель Сино», которые вошли в золотой фонд всей советской литературы.

Старейшина таджикской поэзии ушел из жизни 18 мая в Душанбе, в кругу семьи. Ему не хватило всего два дня до 86-летия.

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Как рассказали близкие поэта, Мумин Каноат последние два месяца болел, а в последние два дня здоровье резко ухудшилось, а 18 мая примерно в 14:15 он ушел из жизни.

После джанозы в главной мечети Душанбе, известного поэта похоронили на кладбище в Лучобе. Его могила расположилась рядом с могилой также недавно ушедшего Бозор Собира.

После того, как муллы совершили дуа, люди поделились своими воспоминаниями о поэте, говорили добрые и лучшие слова о нем.

О роли и месте Мумина Каноата в современной таджикской литературе, о значении его творчества рассказали советник президента РТ Абдуджаббор Рахмон, поэты Низом Косим и Аскар Хаким.

Слова соболезнования передал родным и близким поэта президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Мумин Каноат внес весомый вклад в развитие современной таджикской литературы. Долгие годы работал председателем Союза писателей Таджикистана, председателем Республиканского комитета защиты мира, заместителем председателя Общественного движения национального единства и возрождение Таджикистана, заместителем председателя Комитета Государственной премии Республики Таджикистан имени Абуабдулло Рудаки. Разные поколения таджикских литераторов получили духовную пищу и выросли на богатом, полном доброты и любви творчестве Мумина Каноата. Доброе имя и патриотические произведения Мумина Каноата навечно останутся в памяти народа», - говорится в соболезновании.

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