Национальная букмекерская компания «Формула 55» признана победителем в номинации «Народный бренд» премии «Любимая марка Таджикистана». За право бороться в премии, запущенной еженедельниками «Рекламная газета» и «Оила», принимали участие отечественные предприниматели в сфере товаров и услуг.

«Формула 55» на рынке уже более 11 лет и за это время смогла получить доверие и признание своих гостей.

«Каждая подобная победа и награда – очень большая ответственность. Это показатель того, что люди нам доверяют, а значит, мы не можем подвести их. Вся наша большая команда профессионалов вкладывает большие усилия для того, чтобы делать спорт для вас еще интереснее!», - признается Генеральный директор компании Бахром Подчаев.

Ранее в этом месяце компания «Формула 55» запустила глобальную акцию, посвящённую чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Победители акции получат по-настоящему чемпионский трофей – путевку на ЧМ-2018! В путевку входят билеты на самолёт, проживание в гостинице, билет на игру, трансфер из гостиницы на стадион и обратно.

Подробнее об акции можно узнать на сайте www.formula55.tj или по номерам: (+992) 221 55 10, (+992) 884 55 55

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