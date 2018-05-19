Спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут

«Мы глубоко опечалены трагическим известием о больших человеческих жертвах в результате крушения пассажирского транспортного самолета», говорится в телеграмме соболезнования президента Таджикистана Эмомали Рахмона председателю Госсовета и Совета министров Республики Кубы Мигелю Диас-Канелю.

«В этот скорбный час, выражая наши чувства сопереживания и соболезнования Вам и дружественному народу Кубы, а также всем родным и близким погибших, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», - говорится послании.

Самолет Boeing 737-200 выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и 5 членов экипажа.

Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу. При крушении выжили три женщины, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи, сообщило кубинское телевидение со ссылкой на свидетелей произошедшего.

Фото AFP

Свидетели также сообщили, что первые спасатели прибыли к месту происшествия через 12 минут после падения.

В настоящее время все терминалы гаванского аэропорта имени Хосе Марти продолжают работу.

Самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Минтранс Мексики сообщил, что самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus