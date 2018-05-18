Когда-то в этот день в Советском Союзе отмечали один их главных праздников - День пионерии. Почти каждый представитель поколения, получивший образование в советской школе, становился пионером.

Май - месяц праздников. В советское время основная часть празднеств приходилась на этот месяц. Прошло почти четверть века, как нет Советского Союза, но у определенной части населения Таджикистана до сих пор жива ностальгия по тогдашним датам и праздникам. Один из них - 19 мая, мы ежегодно отмечали как день Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Это была своего рода детская ячейка компартии, где были сильны идеологические мотивы, однако, в деле воспитания молодого поколения в духе патриотизма и уважения к старшим она, несомненно, играла важную роль. Сегодняшние детские организации на всем постсоветском пространстве не могут похвастаться такими результатами, которого в свое время добивался пионер. При желании государства сегодня можно было применить на практике многие методы работы с детьми советской пионерской организации.

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании в Советском Союзе пионерской организации. Пионерия просуществовала 69 лет, за это время в ее рядах побывало более 210 млн человек.

В СССР пионеры занимались сбором макулатуры и металлолома, посадками зелёных насаждений, выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц), ухаживали за больными и стариками, собирали гербарии и марки, ухаживали за памятниками и другими объектами культуры.

Пионеры в 1983 году в Зеравшанских горах Таджикской ССР. Фото amur-ivanovka.narod.ru

Пионеры активно участвовали в спортивных соревнованиях, таких, как «Кожаный мяч», также при каждой школе создавались юные помощники инспекторов дорожного движения, добровольные пожарные дружины.

Лучшие из юных тружеников были отмечены наградами. В далеком, 1935 году орден Ленина получила пионерка из Таджикистана Мамлакат Нахангова. Она перевыполнила норму взрослого человека по сбору хлопка в семь раз! Пионер Турсунали Матказимов в 1949 году был удостоен звания Героя Социалистического труда. Впоследствии он организовал в Турсунзаде целый совхоз по выращиванию винограда, и его методами пользуются до сих пор многие фермеры страны.

Имена юных героев войны и труда на памяти многих людей, выросших в СССР. Кроме этих славных героев были и обычные мальчики и девчонки, которые тоже совершали героические поступки.

Недавно нам в руки попалась пленка любительского фильма про одного такого героя, простого жителя поселка Пахтаабад Виктора Николаевича Марисова.

Пионеры Фото pinterest.com

В 1953 году, после занятий в школе он возвращался домой вдоль железной дороги. Как и большинство детей, он любил прыгать по шпалам и считать их. Неожиданно мальчик заметил поломку рельса. Издали уже слышался шум приближающегося локомотива. Как стало известно потом, это был пассажирский поезд Москва-Сталинабад. Как рассказал Виктор Николаевич, первой мыслью был страх за возможную аварию поезда. Не было поблизости никого, кто бы мог помочь. Что делать? Он снял свой красный галстук и начал им отчаянно размахивать. К счастью, поезда через Пахтаабад всегда двигаются медленно, тем более - в направлении от Узбекистана в Душанбе, когда состав едет «в гору». Машинисты смогли увидеть издалека мальчика с красным «сигналом» опасности и успели нажать на тормоз. Так 12-летний Витя предотвратил крупную аварию. Машинисты сообщили об этом своим начальникам - в Министерство путей сообщения СССР и руководителям республиканской железной дороги. Всесоюзная газета «Пионерская правда» напечатала заметку о подвиге маленького героя из Таджикистана. Об этом в Турсунзаде вспомнили спустя 50 лет, в 2003 году, когда местное телевидение сделало сюжет об этом и показало по району.

Были хорошие примеры и в других направлениях. Например, юные натуралисты несли ответственность за сохранение зеленых насаждений. Хулигана, который ломал деревья, на следующий день в школе ожидало всеобщее публичное осуждение.

Советские дети на 111-ом Всесоюзном слете пионеров в лагере «Артек», 1967 год. Фото Газета.ру

Житель кишлака Навабад Файз признается, что его детство было «золотым». «По центру нашего кишлака проходил большой арык, и по обе его стороны росли разные плодовые деревья. Они были ничьими, поэтому - общими. За ними ухаживал ребята из «зеленого патруля» местной школы. Дети все лето могли бесплатно наесться фруктами. Сейчас нет этих деревьев. Живя в кишлаке, мы покупаем фрукты в городе».

Распространенным явлением было движение «юных тимуровцев». Конечно, на местах не все подходили под героев Гайдара, которые тайно помогали дедушкам и бабушкам. Но в школе к каждому отряду или дружине были закреплены инвалиды, участники войны, одинокие пенсионеры. Пионерская организация часто брала под свое шефство определенные объекты: в сельской местности - это были библиотеки, садики, фермы, каналы, в городе – игровые площадки, дома и подъезды.

Вспоминает Хамза, 55 лет: «Помню, как я переживал перед вступлением в пионеры. Мне очень хотелось скорее надеть красный галстук, ездить в походы с барабаном и горном, а еще я мечтал хотя бы раз в жизни побывать в пионерском лагере».

Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве. Фото Sputnik Абхазия

Одним из атрибутов пионерской эпохи была стенгазета. В то время писать для газеты умели многие. И у каждого отряда была своя стенгазета. «Помню, как мы выпускали стенгазету по праздникам. Для этого оставались после занятий, учителя обеспечивали нас ватманом и цветными карандашами, разной краской, - рассказал художник Нариман. – В том, что впоследствии я стал художником, велика роль школьной печати».

А была еще известная на всю страну пионерская военно-спортивная игра «Зарница», где учились стрелять, оказывать первую помощь пострадавшему. В спорте каждый пионер боролся за значки ГТО.

В советское время было много разных кружков для школьников, и все они работали бесплатно – юные техники, драмкружки, спортивные секции, в общем, их было много, с учетом разных интересов и способностей детей.

Учительница Лилия Мулоянова в том фильме рассказывает, как после распада пионерии изменились приоритеты. «Нынешние дети, конечно, совсем не похожи на советских. Например, служба в армии была в почете у подрастающего поколения, сейчас же, наоборот». По словам одного из участников встречи с покойным ныне Марисовым, «сейчас поменялись герои, и место Тимура, Олега Кошевого, Мамлакат и других заняли бэтмены, терминаторы, жестокие герои компьютерных игр. Экраны заполонили герои детективов, криминального мира, крутые пацаны, неудержимые гонщики. В моральном плане эти герои далеки от добрых персонажей советской эпохи».

Пионерский костер Фото LiveJournal

Если присмотреться внимательнее, пионеры, которые совершали добрые поступки, ничуть не забыты народом. Наоборот, они опять востребованы в рамках нового запроса о роли патриотического воспитания молодого поколения.

У советской пионерской организации были свои законы, которые хотя и не соблюдались везде, но служили эталоном для поведения школьников. Некоторые из них, например, такие, как: «Пионер держит равнение на героев борьбы и труда», «Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины», «Пионер настойчив в учении, труде и спорте», «Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду», актуальны и в нынешнее время.

К сожалению, нынешние организации типа «Ахтарон» и другие сильно уступают советской пионерии.

Девиз пионеров «Будь готов – всегда готов!» сегодня вызывает лишь недоумение у наших детей. «К чему и зачем?» - спрашивают они. В связи с этим хочется спросить: «Неужели никто из детей нынешнего поколения не способен на такой поступок, который когда-то совершил их ровесник Витя Марисов?»

Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина — массовая детская организация в СССР. Была образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Расформирована в 1991 году.

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