С развитием интернет-технологий многие предпочитают удаленную работу, для которой не требуется офис. Ведь можно работать, находясь дома, общаясь со своими работодателями по скайпу. Но дома не всегда удобно работать: то неожиданно нагрянут гости, то увлечешься сериалом… Для тех, кто занимается работой фриланс или открывает собственное дело, но не имеет возможности снимать помещение для офиса, есть новое решение – коворкинг. Что это такое и как он работает у нас в стране – в материале «АП».

Коворкинг – это новая модель организации офиса, то есть это свободное пространство, открытое для всех желающих, позволяющее пользоваться всеми преимуществами офиса по низкой цене. Он придуман всего лишь лет 10-12 назад в США.

Для Таджикистана коворкинг - это новый метод работы, поэтому в настоящее время в столице всего одно такое заведение. Для нашего большого города это, конечно, мало. Но все только начинается.

Puzzle Coworking – уютное пространство…

Идея открытия Puzzle Coworking принадлежит компании «ТАЛКО» и бизнес-центру «Созидание», в котором он находится. Коворкинг был открыт в ноябре прошлого года.

- Все начинающие предприниматели, зачастую сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие средств на аренду офиса и покупку офисного оборудования, отсутствие мест для проведения встреч и т.д., - говорит директор Puzzle Coworking Сабохат Мирзоева. - Но коворкинг выгоден не только для стартапов, которые еще не в состоянии арендовать свое помещение, но и для тех, кто хочет сэкономить на аренде. Здесь зачастую собираются программисты, дизайнеры, переводчики, ученые, журналисты - словом, все те, кому рабочее место то и дело нужно, но нет средств и желания снимать полноценный офис. Коворкинг «Пазл» разработан с учетом этой категории лиц. Кроме того, благоприятная и комфортабельная обстановка коворкингов делает их идеальным местом для деловых встреч, связей с комьюнити и площадкой для обмена опытом.

По словам Мирзоевой, аренда рабочего места в коворкинге обходится намного дешевле, при этом арендатор освобожден от таких хлопот, как ремонт помещения, покупка мебели и оргтехники, обеспечение средствами связи и решение вопросов коммунальных услуг. Комфортабельное рабочее пространство коворкинга Puzzle оснащено всеми необходимыми ресурсами для качественной и эффективной работы - высокоскоростным интернетом, оргтехникой, канцелярскими товарами и прочими средствами. Работать можно в общем open space, где предусмотрено 50 оборудованных рабочих мест. Здесь также имеются 2 конференц-зала, презентационный зал, переговорная комната, зона отдыха, комната для хранения личных вещей и кухня. В ближайшей перспективе - создание библиотеки, арт-лаборатории и веб-лаборатории.

Как правило, для того чтобы «апробировать» свое рабочее место, вам предоставляют один тестовый день - вы можете провести здесь несколько часов совершенно бесплатно. Поработать, пообщаться с будущими соседями по офису, пользоваться интернетом (к слову, с очень хорошей скоростью), выпить чашку кофе или чая (причем неограниченное количество), провести деловые переговоры.

Стоимость пользования коворкингом небольшая по сравнению с арендой офиса в центре города – за день она составляет 40 сомони. Еще один плюс – ежедневная работа коворкинга: каждый день с утра до вечера, без выходных вы можете работать «в своем офисе» без ограничений.

…и место для воплощения новых идей

Считается, что основное преимущество и отличие коворкингов от бизнес-центров – атмосфера. Поскольку тут в одном общем офисном пространстве работает много людей, не объединенных в одну компанию, с разными целями и интересами, они могут обогащать друг друга разными идеями.

- Многие познакомились здесь, кто-то нашел себе психолога, другой – юриста, в котором нуждалась его компания; в общем, здесь можно реализовывать совместные проекты, - рассказывает Сабохат Мирзоева.

По словам Сабохат, 40% резидентов коворкинга – это юристы, аналитики, психологи. 20% - это иностранные специалисты, экспаты, которым временно нужен здесь офис. Совсем недавно в коворкинге работала съемочная группа из Узбекистана, которая снимала серию передач о туризме в нашей стране, и они положительно оценили работу этого заведения.

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Многие резиденты хорошо отзываются о Puzzle Coworking. Например, Бахтиёр Курбонов говорит, что никогда не думал, что сможет так продуктивно работать и познакомиться здесь с интересными и доброжелательными людьми. Психолог Наргис Тоймастова также рассказывает, что раньше она снимала офис, но аренда стала дорогой, и она пришла в коворкинг.

- С начала марта прихожу сюда, и мне нравятся здешние условия. Это хорошая площадка, чтобы найти себе новых клиентов. Я здесь находила себе работу; например, несколько раз во время тренингов я проводила работу в фокус-группах.

Один из резидентов коворкинга - Абдурахим Абдумажитов, который раньше работал в банке аналитиком, а сегодня он открыл здесь свой проект – онлайн-магазин Kitob.pro.

Parking – антикафе с площадкой для коворкинга

Еще одно интересное заведение для молодых людей открылось в начале этого года в столице. Parking - антикафе, так называемое креативное пространство, с полноценным коворкингом, где можно также работать и отдыхать, находится рядом со зданием филиала МГУ в Душанбе.

Как рассказал и.о. администратора заведения Исломиддин Зоидов, Parking состоит из трех зон. Первая – это полноценное кафе, где можно вкусно поесть в любое время суток, так как заведение работает круглосуточно все дни недели без выходных. Поэтому здесь работают в три смены. Вторая зона – game zone, здесь вы можете поиграть в любую игру – «Монополию», настольный футбол или хоккей, видеоигры или бильярд, в общем провести свой досуг круто, причем в зоне играет музыка.

Третья зона – лаборатория, где находится читальный зал и место для коворкинга. Здесь можно посмотреть в компании друзей фильм, провести с помощью мощного проектора презентацию или тренинг, в общем место располагает. А для офисной работы в Parking предоставлены мебель, оргтехника и интернет. По словам администратора, сюда в основном приходят молодые люди, студенты в том числе, чтобы поработать над своими курсовыми и дипломными работами и заодно попить кофе с печеньем в неограниченном количестве. Час услуг в этом заведении стоит порядка 15 сомони. Есть также специальные тарифы ALL INCLUSIVE HOURS, дающие возможность за небольшую плату играть/читать/работать/отдыхать.

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Кстати, недавно здесь побывал непальский миллиардер Бинод Чаудхари, который оставил свой автограф заведению. Он дал высокую оценку креативному оформлению, в общем ему тут понравилось. Действительно, Parking - это настоящая парковка, здесь каждый найдет свое.

«Это баланс между рабочей и домашней атмосферой, - считает студентка Национального университета Насиба Шамсиддинова. - Здесь креативная атмосфера, добрый и отзывчивый персонал и хорошие возможности для работы и отдыха. Когда не хватает живого общения с друзьями за игрой в «Мафию» или «Дженгу», за настольным футболом или просто за чашкой кофе, это место подходит как нельзя лучше».

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