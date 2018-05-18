Как-то на днях говорили с друзьями о ресторанах, о том, как люди могут широко гулять. Один из друзей рассказал об удивительном мужчине, который три раза в неделю приходит в дорогой кабак, оставляя там примерно 15 тысяч сомони.

- Он ничего не заказывает толком, может только граммов сто хорошего коньяка, фруктов.

- Так почему же такой большой счет? Вообще, что можно съесть или выпить у нас за такую сумму? - резонно спрашивает другой.

Оказалось, мужчина очень любит угощать других, просто так, знакомых и незнакомых людей, дорогой выпивкой, фруктами, всякими изысками.

Я как простой человек, который никогда не был богат и не понимает таких трат, начала говорить о том, что за две недели отказа от таких посиделок можно прооперировать одного ребенка из бедной семьи. Несколько дней думала о том, почему люди предпочитают спускать деньги в кабаках, а не тратить на нуждающихся.

Через пару дней пообщалась с человеком, который оказал помощь одной семье, оказавшейся в сложной ситуации. Он пришел и рассказал об этом только потому, что переживал, что его поступок станет достоянием общественности. Перестраховался, просил не писать, если мы узнаем. Опять в голове никак не укладывается, почему некоторые помогают и потом боятся, что об этом узнают?

Понять, почему как-то странно складывается у нас в обществе с благотворительностью, смогла после третьего диалога.

- Смотри, мои дети учатся в США, работают по ночам официантами, чтобы платить за свою учебу, не сидеть на моей шее. Иногда даже мне немного подкидывают денег, - рассказал мне человек, в принципе во властной иерархии не самый последний. – Так вот это зазорно, оказывается. Меня не раз этим попрекали. Оказывается, куда правильнее для нас, если сын гоняет на крутой машине, ходит по ночным клубам, но в Таджикистане.

Так вот оно что, просто есть определенные правила игры, правила поведения. Если ты крут, с деньгами, то меньше всего вопросов к тебе возникнет, если ты потратишь несколько тысяч за ночь на посиделки с друзьями. Если ты помог обездоленному и придал это огласке, то твои действия назовут неординарными, которые якобы помогают тебе выделиться на фоне других, стать на голову выше. А это не приветствуется.

Возможно, те, кто действительно очень богат, помогают другим, тратят свои деньги на дорогие операции детей, но не афишируют.

Я лично знаю только один благотворительный фонд в Таджикистане, у которого есть меценат – фонд «Лона». По слухам знаю еще несколько фактов, когда крупная компания спонсировала лечение нескольких детей, но ни в первом случае, ни во втором широкая общественность не знает, кто в действительности помогает.

В основном же вся благотворительность лежит на плечах простых людей, со средним достатком, которые, чуть выкроив из своих доходов, делятся с другими.

Странно как-то, правда?

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