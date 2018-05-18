ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 Мая

1904 – В Париже основана Международная федерация футбола ФИФА.

2003 – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ принял закон о введении в Уголовный кодекс РТ специальной статьи «Торговля людьми».

2014 - В Уголовный Кодекс Таджикистана введена новая статья, предусматривающая уголовное наказание за участие в войнах и военных конфликтах в других странах.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 Мая

1945 – Родилась Народный гафиз Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени Рудаки Нигина Рауфова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 19-21 тепла.