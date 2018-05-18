К длительным тюремным срокам Верховный суд Таджикистана приговорил членов банды, которые обвиняются в совершении убийства семейной пары – предпринимателей из Бободжонгафуровского района.

На сроки от 17 до 30 лет приговорены члены банды по обвинению в жестоком убийстве предпринимателей – супругов Максудджона Мухаммадджонова и Инобат Неъматуллоевой.

60-летняя пара была убита в собственном доме в джамоате Унджи Б. Гафуровского района Согда 18 октября 2017 года. Они владели магазином тканей на худжандском рынке «Панджшанбе».

«Обвиняемые осужден по ч. 2 статьи 104 пункту «е» (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Республики Таджикистан», - сообщил «АП» пресс-секретарь Верховного суда Таджикистана Бехруз Шофиев.

По его словам, четверо фигурантов дела - Сайфулло Абдиев, Джунайдулло Мехбуллоев, Шарофиддин Абдуллоев и Абдуманон Эргашев приговорены к 30 годам заключения в тюрьме строго режима.

«Срок – 25 лет - получил Парвин Муродбекзода, а Абдусувуд Имомов и Рустам Маъруфзода получили по 17 лет лишения свободы», - сообщил источник.

По словам источника, члены банды во главе Сайфулло Абдиева в ночь с 17 на 18 октября зашли в дом предпринимателей.

«С целью хищения имущества, они пробрались в дом, применили насильственные действия, вооружившись металлическими трубами и гвоздодером, безжалостно били их по голове и лицу, предварительно закрыв их рты скотчем. В результате от полученных травм семейная пара скончалась», - сказал Шофиев.

Члены банды выкрали из дома семейной пары 59 тыс. сомон, 75 тыс. долларов, мобильные телефоны и другие ценности.

По информации МВД РТ, группировка, состоявшая из жителей Худжанда, Канибадама, Матчинского и Восейского районов, была разоблачена после ее очередного преступления. «В ночь на 26 января члены банды ограбили дом жителя района Рудаки.

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