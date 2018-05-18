Компания «МегаФон Таджикистан» подвела итоги первых трех месяцев работы нового портала для любителей сериалов MegaMovie. По статистике оператора, самое большое количество просмотров пришлось на «Игру престолов».

MegaMovie стал доступен абонентам компании «МегаФон Таджикистан» по ссылке https://megamovie.tj/ в феврале этого года. С того времени лицензионный контент портала постоянно пополнялся – сейчас на нем можно увидеть на 265 сериалов больше, чем в момент старта. А места в ТОП-5 предпочтений пользователей распределились так: безусловное лидерство принадлежит «Игре престолов». Второе и третье места заняли «Эш против зловещих мертвецов» и «Девочки». Немного уступил обладателю «бронзы» сериал «Рим». А замыкают пятерку «Страшные сказки».

«Видя растущую популярность портала, мы планируем расширять возможности его пользователей. Уже в первые месяцы список сериалов пополнялся лучшими новинками, а скоро будут доступны и художественные фильмы. Также к web-версии портала мы добавили мобильные приложения для Android и iOS. Контент MegaMovie можно будет смотреть так, как удобнее абоненту», – рассказывает Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

Чтобы смотреть контент на портале MegaMovie без ограничений, абоненту необходимо оформить подписку, набрав USSD-команду *4001# или отправив SMS с текстом 0 на номер 4004. Стоимость подписки составляет 1,20 сомони в сутки или 0,40 сомони за 8 часов доступа на портал. Ежедневная плата списывается автоматически. Если на момент списания у абонента на балансе нет 1,20 сомони, то списывается 40 дир. и предоставляется доступ на 8 часов, по истечении которых происходит повторная попытка тарификации.

При просмотре контента на портале MegaMovie интернет-трафик не тарифицируется. Если у абонента имеется подключенный пакет трафика, при просмотре видео он не расходуется.

Обращаем внимание абонентов: для просмотра видео-портала необходимо использовать следующие браузеры*:

Платформа Браузер Android Chrome Windows 8 и выше Internet Explorer, Edge, Opera, Firefox, Chrome Windows 7 Opera, Firefox, Chrome MacOS и iOS Safari

*Поддерживаются телефоны с ОС Android начиная с версии 4.4 и выше, а также iOS 8.0 и выше.

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