Республиканская олимпиада по ментальной арифметике в Душанбе, 14 апреля

Впервые в Таджикистане состоится образовательная международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018.

Организатором олимпиады является Академия ментальной арифметики «Империя Знаний» в партнерстве с российским Абакус-Центром - членом международной Ассоциации Pama Global Abacus and Mental Association.

Олимпиада состоится с 29 мая по 5 июня в летнем лагере Национального Банка Таджикистан «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища, сообщили в Академии.

«Таджикистан стал страной-хозяйкой благодаря олимпиадам и зачетам Академии «Империя Знаний» за 2017 год. Академия участвовала в олимпиадах по ментальной арифметике в Кыргызстане, в Москве и ЮАР. Также «Империя знаний» признана ведущим центром корпорации Абакус», сообщили в «Империи знаний».

По данным источника, Таджикистан примет 250 детей от 6 до 16 лет из десяти стран мира.

«Параллельно специальная комиссия проведет чемпионат по техническому творчеству RoboLiga Asia 2018», - сообщил источник.

В рамках олимпиады для гостей запланирована экскурсия по историческому городу Худжанд, для педагогов и руководителей будут организованы круглые столы. Также намечаются другие развлекательные и культурные мероприятия.

Фото "Империя знаний"

Международная олимпиада по ментальной арифметике пройдет при поддержке правительства Таджикистана. Партнерами выступают мобильная компания Tcell, авиакомпания Somon Air, «Талко», страховая компания Bima Insurance, Kazkom-Таджикистан, Knauf и Газойл.

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