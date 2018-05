On Friday May 18, Sharif Rahimzoda, the head of the Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower house of parliament) Committee on Economics, Finance and Taxes, received visiting International Monetary Fund (IMF) staff mission.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд