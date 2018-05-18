В Гиссаре на базе «Алмасы» Федерации футбола Таджикистана 23-24 мая состоится традиционный, четвертый по счету турнир среди 12-13 подростков, посвященный памяти легендарного защитника душанбинского «Памира», мастера спорта СССР Геннадия Ивановича Черевченко.

В турнире впервые примет участие команда из Узбекистана – сборная Самаркандской области. Таджикистан будет представлен сборными командами 5 регионов – Согдийской и Хатлонской областей, ГБАО, РРП и Душанбе.

В настоящее время идет подготовка игровых и тренировочных площадок к этому турниру.

Руководитель ДЮФЛ Увайдо Давлатбеков рассказал, что турнир с участием самаркандских футболистов станет международным.

Сын Геннадия Черевченко, ныне главный тренер российского футбольного клуба «Балтика» Игорь Черевченко также приезжает в Таджикистан для награждения победителей.

Во всех трех предыдущих розыгрышах этого турнира первое место неизменно занимала команда «Авиатор» из Душанбе.

В связи с изменениями в составе участников, в этом году вместо отдельных команд будут играть сборные регионов.

Геннадий Иванович Черевченко - известный футболист душанбинского «Памира», защитник, тренер. Мастер спорта СССР.

В 1969 году он перешёл в «Памир» из кургантюбинского «Пахтакора». Черевченко провёл за «Памир» 18 сезонов, долгое время носил капитанскую повязку. Рекордсмен команды по числу проведенных игр - сыграл в первенствах страны 563 матча, забил 22 гола.

В 1993-1994 гг. годах работал тренером в гиссарском «Шодмоне», в 1996 году — в «Индустрии» (Боровск), затем — в системе московского «Локомотива».

Умер 18 марта 2014 на 67-м году жизни.

Отметим, что Мемориал Геннадия Черевченко входит в систему турниров ДЮФЛ наряду с такими соревнованиями, как турниры, посвященные памяти Мирзо Мамаджанова, Султона Мирзоева, «Переправа» (памяти Ислома Мамадшоева), а также турниры на призы Владимира Гулямхайдарова, газеты «СССР», «Кожаный мяч».

Все эти соревнования отличаются друг от друга своей аудиторией и составом участников, но объединены единой целью – развивать и популяризировать футбол среди детей.

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