В Согдийской области учреждена «Программа строительства и ремонта культурных сооружений на 2018- 2020 гг.».

Решение об учреждении Программы подписал председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщили в пресс-службе главы области.

Программа принята с целью развития сферы культуры и предоставления условий специалистам для дальнейшей деятельности.

В частности, в рамках Программы будут построены и отремонтированы ряд культурных сооружений.

Управлениям культуры и основного строительства области, а также председателям городов и районов поручено принять необходимые меры для реализации плана и мероприятий данной Программы.

На сегодня на территории области действуют 355 библиотек, 135 клубных учреждений, 94 дворцов и домов культуры, 6 домов-музеев, 2 культурных комплекса, 21 парк отдыха и культуры, 5 народных театров, 7 профессиональных театров, 2 филармонии, 29 детских музыкальных, художественных школ и др.

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