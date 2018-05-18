В воскресенье, 20 мая, в Душанбе в 8 утра в очередной раз пройдет Национальный день бега.

Участники пробега стартуют от ворот махаллы «Чорбог», пробегут через проспект Хофиза Шерози, а финишировать будут у столичного комплекса «Наврузгох».

В акции примут участие представители госструктур, ведомств, частных предприятий и международных организаций, сообщали в Управлении по делам по делам молодежи и спорта мэрии Душанбе

В этом году дистанция Дня национального бега определена в 10 км. Победители будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

День бега приурочен ко Дню молодежи, который отмечается в стране 23 мая, и проводится с целью пропаганды здорового образа жизни.

День бега ежегодно проводится в Таджикистане в третье воскресенье мая согласно указу Эмомали Рахмона с 2007 года.

Также, в честь Дня молодежи 19 мая по всей стране ожидается марафон велосипедистов.

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