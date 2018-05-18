Нижняя палата парламента Таджикистана для решения существующих социально-экономических проблем страны надеется на дальнейшую помощь международных финансовых институтов.

Такое заявление было озвучено главой Комитета нижней палаты парламента Таджикистана по экономике, бюджету, финансам и налогам Шарифом Рахимзода сегодня, 18 мая, на встрече с миссией Международного валютного фонда.

«Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между республикой и Фондом», - сообщил «АП» глава пресс-службы Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ Мухаммадато Султонов.

Шариф Рахимзода в ходе беседы отметил, что правительство Таджикистана при содействии международных финансовых институтов, реализует эконмическую политику, достигая заметных показателей.

«Нынешние переговоры мы считаем логическим продолжением укрепления сотрудничества правительства Таджикистана с МВФ и фактором расширения экономических преобразований страны», - сказал он.

Глава Комитета выразил уверенность в том, что в будущем партнеры по развитию в рамках приоритетов стратегии развития посредством поддержки государственного бюджета и социальных отраслей сыграют важную роль в решении существующих социально-экономических проблем республики.

Отметим, что миссия МВФ прибыла в Таджикистан 12 мая, и будет находиться в республике до 23 мая этого года. В ходе визита представители Фонда встретятся с руководством соответствующих министерств и ведомств. По результатам миссии планируется подготовить обзор экономики республики.

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