В отношении экс-главы «Таджпромбанк»-а Джамшеда Зияева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ.

«На данный момент Джамшеду Зияеву предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана: статья 245 (присвоение и растрата) и 247 (мошенничество)», - сообщил «АП» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, расследование проводит Генеральная прокуратура.

Он был задержан 24 апреля нынешнего года, а 16 мая переведен в СИЗО.

Напомним, источники «АП» ранее сообщали, что будучи главой «Таджпромбанк»-а, Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.

По данным анонимного источника "АП", близкого к следствию, в настоящее время Зияев уже потерял свою часть акций завода по производству прохладительных напитков.

"Ему сейчас предлагают отдать всё остальное, всё что было нажито честным и нечестным путём и, только потом его отпустят, - говорит источник. - Скорее всего, ему придется это сделать, но он может "потянуть" за собой других людей, которые, так или иначе, участвовали в сделках банка. И, насколько я знаю, он уже дает показания про них".

Лицензия «Таджпромбанк»-а на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.

Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

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