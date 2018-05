Over the first quarter of this year, Tajikistan’s external debt has decreased by nearly 20 million U.S. dollars and as of April 1, 2018 it amounted to 2.859.7 billion U.S. dollars, according to the Agency for Statistics under the President of Tajikistan.

