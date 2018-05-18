Депутаты парламента Кыргызстана поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-президентов страны. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента.

В Жогорку Кенеше завершили трехдневное обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, сообщает 24.kg.

Исхак Масалиев предлагал не только Алмазбека Атамбаева, но и всех последующих президентов лишать неприкосновенности, чтобы в случае чего их можно было привлечь к уголовной ответственности.

Нардепы это предложение одобрили, но выступили против приглашения международного аудита для проверки расходов на реконструкцию ТЭЦ. Парламентарии решили, что это следует поручить Счетной палате.

Депутаты ЖК решили, что все чиновники, замешанные в лоббировании соглашения с ТВЕА, должны понести политическую ответственность. И если надо, то и уголовную. А ущерб обязаны возместить виновные.

Генпрокуратура возбудила четыре уголовных дела по ситуации на ТЭЦ Бишкека. В ГКНБ работает специальная следственная группа.

Обсуждение самого доклада парламентской комиссии началось 10 мая, тогда был обнародован список фамилий 23 чиновников, которые подписали документы по проекту модернизации ТЭЦ, сообщает ИА «Фергана».

Среди них оказались бывший премьер-министр республики (на момент подписания документов по ТЭЦ - завотделом внешней политики аппарата президента) Сапар Исаков и заместитель министра экономики Санжар Муканбетов.

По делу об аварии на Бишекской ТЭЦ, которая совпала с аномальными холодами, уже задержаны генеральный директор компании «Электрические станции» Узак Кадырбаев, руководитель группы по модернизации Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов, технический директор «Электрический станций» Алмаз Жусупбеков и бывший заместитель Кадырбаева Бердибек Боркоев. Их подозревают в выведении средств, выделенных на подготовку ТЭЦ к зимнему периоду. По тому же делу арестованы экс-глава энергохолдинга Айбек Калиев, мэр Джалал-Абада и бывший гендиректор «Электрических станций» Салайдин Авазов, а также его заместитель Жолдошбек Назаров. Все они обвиняются в коррупции.

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