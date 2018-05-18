Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела в отношении американского журналиста Тома Рогана. Поводом стала его колонка в Washington Examiner - «Украина должна взорвать Крымский мост Путина», пишет Медуза.

Следствие считает, что в статье Тома Рогана «усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ».

В отношении редактора Washington Examiner, сообщил СК, проводится доследственная проверка «по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана».

Том Роган — политический журналист. Постоянным автором колонок для Washington Examiner он является с 2017 года. Washington Examiner — еженедельный журнал с тиражом 45 тысяч экземпляров.

В колонке «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» Роган высказывает предположение, что украинские ВВС должны нанести авиаудары по Крымскому мосту, «чья длина позволяет минимизировать жертвы среди проезжающих».

На публикацию Рогана обратили внимание российские СМИ, а также политики. Ее, в частности, комментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян и пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Российское законодательство разрешает СК проводить уголовные расследования преступлений против интересов России и ее граждан, совершенных за рубежом.

Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край и стал самым протяженным в России - его длина составляет 19 километров.

Строительство моста велось с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, но мостостроители сдали объект на полгода раньше срока. Теперь строителям предстоит достроить железнодорожную часть моста. Ее открытие запланировано на декабрь 2019 года.