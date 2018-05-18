Размер внешнего долга Таджикистана в первом квартале этого года сократился почти на 20 миллионов долларов. Общая сумма внешнего долга на 1 апреля 2018 года составила 2 миллиарда 859,7 миллионов долларов, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

В начале года Таджикистан был должен внешним кредиторам 2 миллиарда 879 миллионов долларов.

В структуре внешней задолженности страны около 2,7 миллиарда долларов составляет государственный долг, привлеченный для выполнения услуг правительства республики.

Долги с государственной гарантией составляют 32 миллиона долларов, а долги государственных предприятий, которые не имеют правительственной гарантии – 31,5 миллиона долларов.

Около 100 миллионов долларов в структуре внешнего долга приходится на Национальный банк Таджикистана. В частности, 87,3 миллионов долларов Нацбанк должен Международному валютному фонду, 7 миллионов долларов – Китаю, 4,1 миллиона - Исламскому банку развития.

По данным Минфина, основным кредитором Таджикистана является Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше 1,2 миллиарда долларов.

Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют 500 миллионов долларов. Также сравнительно большие задолженности имеются перед Всемирным банком ($318 млн), Азиатским банком развития ($278 млн), Исламским банком развития ($112 млн).

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Таджикистан в первом квартале этого года разместил на международных финансовых рынках очередную партию государственных облигаций (евробондов) на общую сумму 500 миллионов долларов. Однако в Минфине «АП» заверили, что ведомство даже не выпускало такие ценные бумаги.

В начале нынешнего года объем внешнего долга Таджикистана равнялся 40,3% ВВП, перевалив за пороговый потолок.

Правда, после этого официальные органы республики пересмотрели Среднесрочную стратегию управления долгом, повысив лимит номинального внешнего долга страны с 40% до 60%. Следует отметить, что данная отметка имеет ключевое значение при анализе кредиторами платежеспособности страны.

В инфографике указаны данные по госдолгу Таджикистана на начало текущего года.

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