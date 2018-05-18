Ряд законов, принятых парламентом страны, вчера подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Речь, в том числе, идет об изменениях в Кодекс административных правонарушений, сообщает пресс-служба президента.

Закон «О дорожном движении», принятый в новой редакции, определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы дорожного движения, регулирует государственное управление дорожного движения и права и обязанности участников дорожного движения, классифицирует автодороги и транспортные средства. В то же время будет предаваться особое значение мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения и медицинской безопасности участников дорожного движения.

Так, согласно изменениям, внесённым в Кодекс, предусматривается ответственность за организацию и участие в незаконных гонках. В дальнейшем в отношении лиц, организующих незаконные гонки, или управляющих транспортом в этих гонках или предоставляющих свой транспорт другим лицам для участия в незаконных гонках, определяется штраф в размере от 250 до 300 показателей для расчётов, то есть от 12500 до 15000 сомони (один показатель для расчетов – 50 сомони).

Одновременно это лицо лишается на два года права вождения транспортными средствами. Если лицо повторит этот поступок, размер штрафа составит 400 показателей для расчётов или 20 тысяч сомони.

Согласно другому внесённому в этот Кодекс изменению, за правонарушение в сфере гидротехнических сооружений предусматривается административная ответственность.

Внесённые в Законы «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Таджикистан», «Об органах национальной безопасности» и «О Пограничных войсках Госкомитета национальной безопасности» изменения предусматривают освобождение от должности работников этих органов за нарушение законодательством Республики Таджикистан порядка об упорядочении традиций, торжеств и обрядов.

Согласно внесённому изменению в Закон «О среднем профессиональном образовании», исключена часть 6 статьи 10 этого Закона, определявшая квоты для учебных заведений среднего профессионального образования, расширена возможность для поступления в эти учебные заведения сирот, беспризорных и инвалидов.

Также Эмомали Рахмон подписал законы «О дорожном движении», о внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный, административно-процессуальный кодексы, законы «О безопасности гидротехнических сооружений», «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности», «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Полный текст принятых законов в ближайшие дни будет опубликован в официальной печати страны.